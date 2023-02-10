https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html
Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров
Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023
Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров
Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил глава МИД Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T00:05
2023-02-10T00:05
2023-02-10T00:09
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил глава МИД Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. "В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее", — отметил министр.По его словам, "русофобская кампания" напрямую затронула и дипломатов, многие из которых работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни. Кроме того, напомнил Лавров, в условиях тектонических сдвигов в мировой политике и экономике России удается углублять равноправное сотрудничество с мировым большинством — государствами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.
https://ria.ru/20230209/lavrov-1850875569.html
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сша, россия, африка, сергей лавров, в мире
США, Россия, Африка, Сергей Лавров, В мире
00:05 10.02.2023 (обновлено: 00:09 10.02.2023)
Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил глава МИД Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника.
"В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее", — отметил министр.
По его словам, "русофобская кампания" напрямую затронула и дипломатов, многие из которых работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни.
"Продолжим делать все необходимое для защиты национальных интересов и формирования благоприятной внешней среды для устойчивого внутреннего развития России, повышения благосостояния ее граждан. Честь и достоинство Отчизны, всех наших граждан никогда не были и не будут предметом каких-либо компромиссов", — добавил глава российской дипломатии.
Кроме того, напомнил Лавров, в условиях тектонических сдвигов в мировой политике и экономике России удается углублять равноправное сотрудничество с мировым большинством — государствами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.