https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html

Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров

Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023

Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров

Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил глава МИД Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T00:05

2023-02-10T00:05

2023-02-10T00:09

сша

россия

африка

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил глава МИД Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. "В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее", — отметил министр.По его словам, "русофобская кампания" напрямую затронула и дипломатов, многие из которых работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни. Кроме того, напомнил Лавров, в условиях тектонических сдвигов в мировой политике и экономике России удается углублять равноправное сотрудничество с мировым большинством — государствами Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230209/lavrov-1850875569.html

https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html

сша

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, африка, сергей лавров, в мире