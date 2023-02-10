https://ria.ru/20230210/lada-1851298218.html

"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG - РИА Новости, 10.02.2023

"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

"АвтоВаз" в пятницу запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется в начале марта, РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:23

2023-02-10T19:23

2023-02-10T19:35

экономика

авто

тольятти

самарская область

ижевск

дмитрий азаров

максим соколов

автоваз

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. "АвтоВаз" в пятницу запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется в начале марта, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Ранее модели Lada Vesta собиралась на предприятии компании в Ижевске, однако в августе было принято решение перенести производство на основную площадку. В ноябре 2022 года "АвтоВАЗ" сообщил, что собрал на заводе в Тольятти первую тестовую Lada Vesta NG. "В пятницу, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG", - говорится в сообщении. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, в апреле новые машины появятся в продаже, уточнили в правительстве региона. В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству L ada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230202/lada-1849123323.html

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

тольятти

самарская область

ижевск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, самарская область, ижевск, дмитрий азаров, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio