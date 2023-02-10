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"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG - РИА Новости, 10.02.2023
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"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG
"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG - РИА Новости, 10.02.2023
"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG
"АвтоВаз" в пятницу запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется в начале марта, РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:23
2023-02-10T19:35
экономика
авто
тольятти
самарская область
ижевск
дмитрий азаров
максим соколов
автоваз
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. "АвтоВаз" в пятницу запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется в начале марта, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Ранее модели Lada Vesta собиралась на предприятии компании в Ижевске, однако в августе было принято решение перенести производство на основную площадку. В ноябре 2022 года "АвтоВАЗ" сообщил, что собрал на заводе в Тольятти первую тестовую Lada Vesta NG. "В пятницу, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG", - говорится в сообщении. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, в апреле новые машины появятся в продаже, уточнили в правительстве региона. В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству L ada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230202/lada-1849123323.html
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экономика, авто, тольятти, самарская область, ижевск, дмитрий азаров, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Самарская область, Ижевск, Дмитрий Азаров, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
19:23 10.02.2023 (обновлено: 19:35 10.02.2023)
 
"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на площадке в Тольятти

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" в Тольятти
АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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"АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. "АвтоВаз" в пятницу запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется в начале марта, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Ранее модели Lada Vesta собиралась на предприятии компании в Ижевске, однако в августе было принято решение перенести производство на основную площадку. В ноябре 2022 года "АвтоВАЗ" сообщил, что собрал на заводе в Тольятти первую тестовую Lada Vesta NG.
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"В пятницу, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG", - говорится в сообщении.
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, в апреле новые машины появятся в продаже, уточнили в правительстве региона. В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству L ada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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ЭкономикаАвтоТольяттиСамарская областьИжевскДмитрий АзаровМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
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