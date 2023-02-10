https://ria.ru/20230210/kuzbass-1851277670.html

В Кузбассе объявили режим "черного неба" еще для нескольких территорий

В Кузбассе объявили режим "черного неба" еще для нескольких территорий - РИА Новости, 10.02.2023

В Кузбассе объявили режим "черного неба" еще для нескольких территорий

Режим неблагоприятных метеоусловий кроме Кемерово до 13 февраля объявлен также для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального округа,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:42

2023-02-10T18:42

2023-02-10T18:42

экология

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

россия

общество

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий кроме Кемерово до 13 февраля объявлен также для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального округа, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона. Ранее с 12.00 (8.00 мск) 10 февраля до 18.00 (14.00 мск) 13 февраля для города Кемерово был введен режим неблагоприятных метеоусловий. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Новокузнецке ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 10.02.2023 до 18.00 (14.00 мск) 13.02.2023", - говорится в сообщении. Также режим неблагоприятных метеоусловий до 18 часов (14.00 мск) 13 февраля объявлен для Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального округа. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20230210/pogoda-1851177585.html

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, кемерово, новокузнецк, прокопьевск, россия, общество, происшествия, кемеровская область