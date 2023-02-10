https://ria.ru/20230210/kuzbass-1851032794.html

Цивилев: Кузбасс готов достойно провести Международные игры "Дети Азии"

Цивилев: Кузбасс готов достойно провести Международные игры "Дети Азии" - РИА Новости, 10.02.2023

Цивилев: Кузбасс готов достойно провести Международные игры "Дети Азии"

Кузбасс готов достойно провести Международные игры "Дети Азии", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:46

2023-02-10T09:46

2023-02-10T14:44

междуреченск

россия

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 фев - РИА Новости. Кузбасс готов достойно провести Международные игры "Дети Азии", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева, принявшего участие в эстафете огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в Междуреченске. "Я очень рад и горд, что Кузбассу выпала такая большая честь - принимать игры "Дети Азии", тем более в такой сложный для страны момент. К нам приедут спортсмены из 12 стран и других регионов России, мы готовы их достойно встретить. Будут соревноваться и наши ребята, в этом году мы приняли решение сформировать отдельную команду Кузбасса. Я приглашаю всех приходить на соревнования, болеть за наших спортсменов, получать бурю положительных эмоций", - цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что междуреченский этап эстафеты стартовал в 11.00 по местному времени от знакового для города спортивного комплекса "Звездный". Завершилась эстафета огня в Междуреченске на площади "Праздничная", где установлены часы, отсчитывающее время до старта II Международных спортивных игр. Огонь Игр в специальной капсуле передан Кемерову, где эстафета огня пройдет 25 февраля. После этого символ Игр торжественно доставят на церемонию открытия в Ледовый дворец "Кузбасс". Также Сергей Цивилев осмотрел горнолыжный комплекс "Югус", где в преддверии Игр "Дети Азии" 2023 проведены масштабные изменения. Полностью реконструированы два трамплина: учебный маленький трамплин К-40м и трамплин К-62м. В планах - дальнейшая реконструкция самого большого трамплина К-90м. Построена новая канатно-кресельная дорога, которая позволит спортсменам-трамплинистам быстрее и легче подниматься на тренировках и соревнованиях. Отремонтированы здания судейско-тренерского блока, Центра зимних видов спорта, коммунальные сети, установлены модули для подготовки лыж - вакс-кабины, раздевалки. Кроме того, на Югусе в этом году появился ратрак итальянского производства Prinoth. Новая техника подходит для подготовки крутых горных трасс, также она отлично справится с уплотнением снега для приземления на трамплинах. "Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке к Играм "Дети Азии". Но на этом работа не завершается, мы сделаем здесь настоящую базу для прыжков с трамплина, чтобы в Кузбасс прилетали тренироваться спортсмены из других регионов. Будем постепенно приводить в порядок все трамплины, чтобы Югус мог принимать соревнования международного уровня, чтобы здесь могли с удовольствием заниматься кузбассовцы", - приводятся в сообщении слова Цивилева. В Междуреченске пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и горнолыжному спорту (супергигант, слалом-гигант, слалом и командные соревнования). Вторые Зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года, в них примут участие более тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России. Состязания пройдут по лыжным гонкам, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и горнолыжному спорту. Также по инициативе Кузбасса в программу Игр впервые включены керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Впервые в истории Игр пройдут показательные соревнования по волейболу на снегу и компьютерному спорту.

https://ria.ru/20230208/detsad-1850575515.html

https://ria.ru/20221224/uslugi-1841044748.html

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Варвара Скокшина

междуреченск, россия, кемерово, сергей цивилев, кемеровская область