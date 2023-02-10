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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля - РИА Новости, 10.02.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля
Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта выросла до 73,39 рубля, китайская - подешевела до 10,75 рубля, следует из РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:15
2023-02-10T19:15
2023-02-10T19:15
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта выросла до 73,39 рубля, китайская - подешевела до 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 39 копеек, до 73,39 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,75 рубля, евро подешевел на 18 копеек, до 78,45 рубля. Доллар за неделю подорожал на 2,79 рубля , юань - на 33 копейки, евро - на 1,55 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, рубль, доллар, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Рубль, Доллар, Юань
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 10 февраля вырос до 73,39 рубля