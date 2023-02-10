https://ria.ru/20230210/kurs-1851295614.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля - РИА Новости, 10.02.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 73,39 рубля

Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта выросла до 73,39 рубля, китайская - подешевела до 10,75 рубля, следует из РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:15

2023-02-10T19:15

2023-02-10T19:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта выросла до 73,39 рубля, китайская - подешевела до 10,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 39 копеек, до 73,39 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,75 рубля, евро подешевел на 18 копеек, до 78,45 рубля. Доллар за неделю подорожал на 2,79 рубля , юань - на 33 копейки, евро - на 1,55 рубля.

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2023

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экономика, россия, московская биржа, рубль, доллар, юань