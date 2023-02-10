https://ria.ru/20230210/kuba-1851218998.html

Путин назначил нового посла на Кубе

Путин назначил нового посла на Кубе - РИА Новости, 10.02.2023

Путин назначил нового посла на Кубе

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли, от обязанностей освобожден Андрей Гуськов, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:32

2023-02-10T16:32

2023-02-10T16:41

политика

куба

россия

владимир путин

виктор коронелли

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли, от обязанностей освобожден Андрей Гуськов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба", - говорится в сообщении.Другим указом президент освободил Гуськова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству.

https://ria.ru/20230210/meksika-1851076432.html

куба

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, куба, россия, владимир путин, виктор коронелли