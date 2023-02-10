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Путин назначил нового посла на Кубе - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин назначил нового посла на Кубе
Путин назначил нового посла на Кубе - РИА Новости, 10.02.2023
Путин назначил нового посла на Кубе
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли, от обязанностей освобожден Андрей Гуськов, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:32
2023-02-10T16:41
политика
куба
россия
владимир путин
виктор коронелли
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли, от обязанностей освобожден Андрей Гуськов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба", - говорится в сообщении.Другим указом президент освободил Гуськова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству.
https://ria.ru/20230210/meksika-1851076432.html
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политика, куба, россия, владимир путин, виктор коронелли
Политика, Куба, Россия, Владимир Путин, Виктор Коронелли
16:32 10.02.2023 (обновлено: 16:41 10.02.2023)
 
Путин назначил нового посла на Кубе

Путин назначил экс-посла в Мексике Коронелли главой дипмиссии на Кубе вместо Гуськова

© РИА Новости / Антон Великжанин / Перейти в медиабанкВиктор Коронелли
Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Антон Великжанин
Перейти в медиабанк
Виктор Коронелли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли, от обязанностей освобожден Андрей Гуськов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба", - говорится в сообщении.
Другим указом президент освободил Гуськова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству.
Николай Софинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:53
Путин сменил посла в Мексике
 
ПолитикаКубаРоссияВладимир ПутинВиктор Коронелли
 
 
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