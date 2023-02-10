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Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу - РИА Новости, 10.02.2023
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Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу
Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу - РИА Новости, 10.02.2023
Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу
На национализированных предприятиях украинских олигархов в Крыму начали вводить временные администрации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:04
2023-02-10T11:04
россия
владимир константинов
ринат ахметов
игорь коломойский
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. На национализированных предприятиях украинских олигархов в Крыму начали вводить временные администрации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. "Национализированные предприятия продолжают работать. Трудовым коллективам ничего не угрожает. На некоторых предприятиях уже введены временные администрации", - сказал Константинов. Он подчеркнул, что крымские активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков перешли в собственность республики. "После проведения оценки, предприятия выставят на торги, а вырученные от продажи средства уйдут на нужды специальной военной операции, в том числе мобилизованных и их семей", - напомнил глава парламента.
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россия, владимир константинов, ринат ахметов, игорь коломойский, экономика
Россия, Владимир Константинов, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Экономика
11:04 10.02.2023
 
Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу

Константинов: на национализированных в Крыму предприятиях ввели временные администрации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. На национализированных предприятиях украинских олигархов в Крыму начали вводить временные администрации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
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"Национализированные предприятия продолжают работать. Трудовым коллективам ничего не угрожает. На некоторых предприятиях уже введены временные администрации", - сказал Константинов.
Он подчеркнул, что крымские активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков перешли в собственность республики.
"После проведения оценки, предприятия выставят на торги, а вырученные от продажи средства уйдут на нужды специальной военной операции, в том числе мобилизованных и их семей", - напомнил глава парламента.
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