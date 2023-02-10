https://ria.ru/20230210/krym-1851057613.html

Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу

Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу - РИА Новости, 10.02.2023

Национализированные предприятия в Крыму продолжили работу

На национализированных предприятиях украинских олигархов в Крыму начали вводить временные администрации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:04

2023-02-10T11:04

2023-02-10T11:04

россия

владимир константинов

ринат ахметов

игорь коломойский

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. На национализированных предприятиях украинских олигархов в Крыму начали вводить временные администрации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. "Национализированные предприятия продолжают работать. Трудовым коллективам ничего не угрожает. На некоторых предприятиях уже введены временные администрации", - сказал Константинов. Он подчеркнул, что крымские активы украинских олигархов, бизнесменов и политиков перешли в собственность республики. "После проведения оценки, предприятия выставят на торги, а вырученные от продажи средства уйдут на нужды специальной военной операции, в том числе мобилизованных и их семей", - напомнил глава парламента.

https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html

https://ria.ru/20230202/krym-1849134470.html

россия

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Дарья Буймова

россия, владимир константинов, ринат ахметов, игорь коломойский, экономика