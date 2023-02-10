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Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму - РИА Новости, 10.02.2023
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Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму - РИА Новости, 10.02.2023
Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:59
2023-02-10T04:30
в мире
украина
владимир зеленский
риши сунак
совет европы
великобритания
республика крым
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс.Источники газеты в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает подобный сценарий."Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено", — добавил обозреватель.Согласно статье, речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль (примерно 241 километров. — Прим. ред.), которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 563 километра. — Прим. ред.). Отправка столь дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Украины Лондон пойдет дальше Вашингтона, который поставляет снаряды меньшей дальности, отметил Гриллс.В четверг Владимир Зеленский выступил на Совете Европы в Брюсселе и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.Ранее он нанес визит в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о поставках оружия Киеву.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230210/pentagon-1850998292.html
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html
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в мире, украина, владимир зеленский, риши сунак, совет европы, великобритания, республика крым, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Совет Европы, Великобритания, Республика Крым, Россия
03:59 10.02.2023 (обновлено: 04:30 10.02.2023)
 
Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Times: Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму

© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс.

"Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму", — написал он.

Источники газеты в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает подобный сценарий.
"Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено", — добавил обозреватель.
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Согласно статье, речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль (примерно 241 километров. — Прим. ред.), которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 563 километра. — Прим. ред.). Отправка столь дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Украины Лондон пойдет дальше Вашингтона, который поставляет снаряды меньшей дальности, отметил Гриллс.
В четверг Владимир Зеленский выступил на Совете Европы в Брюсселе и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.
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Ранее он нанес визит в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о поставках оружия Киеву.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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