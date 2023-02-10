03:59 10.02.2023 (обновлено: 04:30 10.02.2023)
Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
Times: Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму
Заснеженный Симферополь. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс.
"Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму", — написал он.
Источники газеты в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает подобный сценарий.
"Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено", — добавил обозреватель.
Согласно статье, речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль (примерно 241 километров. — Прим. ред.), которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 563 километра. — Прим. ред.). Отправка столь дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Украины Лондон пойдет дальше Вашингтона, который поставляет снаряды меньшей дальности, отметил Гриллс.
В четверг Владимир Зеленский выступил на Совете Европы в Брюсселе и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.
Ранее он нанес визит в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о поставках оружия Киеву.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.