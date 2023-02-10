https://ria.ru/20230210/krym-1851000871.html

Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму - РИА Новости, 10.02.2023

Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:59

2023-02-10T03:59

2023-02-10T04:30

в мире

украина

владимир зеленский

риши сунак

совет европы

великобритания

республика крым

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс.Источники газеты в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает подобный сценарий."Сейчас ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено", — добавил обозреватель.Согласно статье, речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль (примерно 241 километров. — Прим. ред.), которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 563 километра. — Прим. ред.). Отправка столь дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Украины Лондон пойдет дальше Вашингтона, который поставляет снаряды меньшей дальности, отметил Гриллс.В четверг Владимир Зеленский выступил на Совете Европы в Брюсселе и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.Ранее он нанес визит в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о поставках оружия Киеву.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230210/pentagon-1850998292.html

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html

https://ria.ru/20230209/ulovka-1850702768.html

украина

великобритания

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, риши сунак, совет европы, великобритания, республика крым, россия