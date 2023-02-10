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ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.02.2023
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ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина
ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.02.2023
ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина
Центробанк РФ сохраняет отрицательную позицию по расчетам в криптовалютах внутри РФ, готов допустить их использование во внешних расчетах, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:19
2023-02-10T16:19
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
криптовалюта
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центробанк РФ сохраняет отрицательную позицию по расчетам в криптовалютах внутри РФ, готов допустить их использование во внешних расчетах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Позицию здесь не меняли. Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах. Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, это вот мы готовы допустить", - сказала глава ЦБ РФ. При этом она заметила, что вопрос "разных стейблкоинов" и возможности их применения в двухсторонних расчетах с разными странами требует очень глубокой проработки. "Такие вопросы конечно далеки еще от конкретных предложений", - пояснила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Криптовалюта
16:19 10.02.2023
 
ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ готов допустить использование криптовалют во внешних расчетах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центробанк РФ сохраняет отрицательную позицию по расчетам в криптовалютах внутри РФ, готов допустить их использование во внешних расчетах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Позицию здесь не меняли. Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах. Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, это вот мы готовы допустить", - сказала глава ЦБ РФ.
При этом она заметила, что вопрос "разных стейблкоинов" и возможности их применения в двухсторонних расчетах с разными странами требует очень глубокой проработки. "Такие вопросы конечно далеки еще от конкретных предложений", - пояснила Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Криптовалюта
 
 
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