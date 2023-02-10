https://ria.ru/20230210/kripto-1851213520.html

ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина

ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.02.2023

ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина

Центробанк РФ сохраняет отрицательную позицию по расчетам в криптовалютах внутри РФ, готов допустить их использование во внешних расчетах, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:19

2023-02-10T16:19

2023-02-10T16:19

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центробанк РФ сохраняет отрицательную позицию по расчетам в криптовалютах внутри РФ, готов допустить их использование во внешних расчетах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Позицию здесь не меняли. Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах. Если нашим субъектам экономической деятельности может быть удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, это вот мы готовы допустить", - сказала глава ЦБ РФ. При этом она заметила, что вопрос "разных стейблкоинов" и возможности их применения в двухсторонних расчетах с разными странами требует очень глубокой проработки. "Такие вопросы конечно далеки еще от конкретных предложений", - пояснила Набиуллина.

https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта