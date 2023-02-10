https://ria.ru/20230210/kriminalisty-1851302893.html

Криминалисты СК помогут расследовать обрушение дома в Новосибирске

Криминалисты СК помогут расследовать обрушение дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023

Криминалисты СК помогут расследовать обрушение дома в Новосибирске

В Новосибирск по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина выехали криминалисты центрального аппарата, они оказывают помощь в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:45

2023-02-10T19:45

2023-02-10T20:16

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Новосибирск по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина выехали криминалисты центрального аппарата, они оказывают помощь в расследовании дела об обрушении дома, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме."По поручению ... Бастрыкина криминалисты центрального аппарата и сотрудники СЭЦ выехали в Новосибирск и оказывают на месте практическую помощь в расследовании уголовного дела об обрушении дома, повлекшем гибель и травмирование людей", - говорится в сообщении.Следователи СК России по Новосибирской области после хлопка бытового газа в жилом доме Новосибирска расследуют уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).По данным ведомства, несколько дней назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области приехали в областной центр и, не зная, как выполнять работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, представлялись сотрудниками не осуществляющего деятельность ООО "Межрегионгаз Сервис", в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Заельцовском районе города Новосибирска произвели демонтаж газового оборудования и установили другое, за что получили материальное вознаграждение. После их работы произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир, это привело к обрушению здания и гибели 13 человек. Обвиняемые заключены под стражу.

https://ria.ru/20230210/slesar-1851118666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске