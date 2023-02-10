12:04 10.02.2023 (обновлено: 15:46 10.02.2023)
Закрытие Польшей КПП "Бобровники" вредит бизнесу, заявили в Минске
МИД Белоруссии: закрытие Польшей КПП "Бобровники" вредит бизнесу и гражданам
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что планируемое закрытие Варшавой пункта пропуска "Бобровники" на польско-белорусской границе носит антигуманный характер, вредит бизнесу, прежде всего европейским перевозчикам, и гражданам.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". Белорусский госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в "Бобровниках", а решение Варшавы может привести к коллапсу в пунктах пропуска.
"Нужно понимать, что данный шаг в принципе носит антигуманный характер. Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений эту границу пересекать не могут", - говорится в сообщении МИД Белоруссии на его сайте.
Подчеркивается, что "вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши". "Надеемся, что уровень польской демократии позволит пострадавшим предпринимателям задать соответствующие вопросы своему правительству", - говорится в сообщении.