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Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере - РИА Новости, 10.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230210/kosmos-1851001390.html
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере - РИА Новости, 10.02.2023
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере
Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:59
2023-02-10T03:59
наука
россия
европа
сша
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
экономика
технологии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В то же время он отметил, что американцы и европейцы сделали больший упор, в том числе финансовый, на создание спутниковых группировок.
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россия, европа, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, экономика, технологии
Наука, Россия, Европа, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Экономика, Технологии
03:59 10.02.2023
 
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере

Борисов: Россия акцентирует расходы на пилотируемую космонавтику, США– на спутники

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Исторически мы всегда больше внимания уделяли пилотируемой космонавтике. До сих пор тратим на нее 35% средств, в то время как Европа и США - 16-18%", - сказал Борисов.
В то же время он отметил, что американцы и европейцы сделали больший упор, в том числе финансовый, на создание спутниковых группировок.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
03:18Наука
Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году, заявил Борисов
 
НаукаРоссияЕвропаСШАЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосЭкономикаТехнологии
 
 
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