https://ria.ru/20230210/kosmos-1851001390.html
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере - РИА Новости, 10.02.2023
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере
Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:59
2023-02-10T03:59
2023-02-10T03:59
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В то же время он отметил, что американцы и европейцы сделали больший упор, в том числе финансовый, на создание спутниковых группировок.
https://ria.ru/20230210/borisov-1850999574.html
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россия, европа, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, экономика, технологии
Наука, Россия, Европа, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Экономика, Технологии
Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере
Борисов: Россия акцентирует расходы на пилотируемую космонавтику, США– на спутники