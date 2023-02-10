https://ria.ru/20230210/kosmos-1851001390.html

Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере

Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере - РИА Новости, 10.02.2023

Стали известны приоритетные направления России и Запада в космической сфере

Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:59

2023-02-10T03:59

2023-02-10T03:59

наука

россия

европа

сша

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

экономика

технологии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия тратит на пилотируемую программу в процентном соотношении в два раза больше, чем Европа и США, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. В то же время он отметил, что американцы и европейцы сделали больший упор, в том числе финансовый, на создание спутниковых группировок.

https://ria.ru/20230210/borisov-1850999574.html

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2023

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россия, европа, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, экономика, технологии