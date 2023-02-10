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Создание "горячей линии" между военными России и Южной Кореи приостановили - РИА Новости, 10.02.2023
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Создание "горячей линии" между военными России и Южной Кореи приостановили
Создание "горячей линии" между военными России и Южной Кореи приостановили - РИА Новости, 10.02.2023
Создание "горячей линии" между военными России и Южной Кореи приостановили
Создание "горячей линии" между ВКС России и ВВС Южной Кореи, которое прорабатывалось еще с 2019 года, сейчас приостановлено, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:14
2023-02-10T12:14
в мире
россия
южная корея
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СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Создание "горячей линии" между ВКС России и ВВС Южной Кореи, которое прорабатывалось еще с 2019 года, сейчас приостановлено, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Южной Корее Андрей Кулик. "По линии Минобороны в ноябре 2021 года был подписан межведомственный меморандум с РК о взаимопонимании об установлении и функционировании прямого канала связи для взаимного оперативного информирования в рамках реализации двустороннего межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности. По техническим причинам, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию данной линии. С российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены", - заявил Кулик. В то же время, как сообщил посол, "прямая связь" между лидерами России и РК, которая была установлена в соответствии с межправительственным соглашением от 6 сентября 2017 года, продолжает функционировать, и компетентные органы двух стран взаимодействуют между собой в целях обеспечения ее бесперебойной работы. Вопрос о создании "горячей линии" между ВКС России и ВВС Южной Кореи прорабатывался военными двух стран еще с осени 2019 года, когда Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил о намерении создать такую линию связи с российскими военными. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html
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в мире, россия, южная корея
В мире, Россия, Южная Корея
12:14 10.02.2023
 
Создание "горячей линии" между военными России и Южной Кореи приостановили

Посол Кулик: создание "горячей линии" между военными России и Южной Кореи приостановили

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Создание "горячей линии" между ВКС России и ВВС Южной Кореи, которое прорабатывалось еще с 2019 года, сейчас приостановлено, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Южной Корее Андрей Кулик.
"По линии Минобороны в ноябре 2021 года был подписан межведомственный меморандум с РК о взаимопонимании об установлении и функционировании прямого канала связи для взаимного оперативного информирования в рамках реализации двустороннего межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности. По техническим причинам, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию данной линии. С российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены", - заявил Кулик.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:34
Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол
В то же время, как сообщил посол, "прямая связь" между лидерами России и РК, которая была установлена в соответствии с межправительственным соглашением от 6 сентября 2017 года, продолжает функционировать, и компетентные органы двух стран взаимодействуют между собой в целях обеспечения ее бесперебойной работы.
Вопрос о создании "горячей линии" между ВКС России и ВВС Южной Кореи прорабатывался военными двух стран еще с осени 2019 года, когда Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил о намерении создать такую линию связи с российскими военными.
Читайте полный текст интервью >>
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