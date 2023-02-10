https://ria.ru/20230210/kongressvumen-1850998010.html
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка - РИА Новости, 10.02.2023
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка
Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:20
2023-02-10T02:20
2023-02-10T09:38
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол. Официальный представитель конгрессвумен сообщил, что в результате нападения, которое произошло около 07.15 утра в четверг, женщина получила несколько синяков. Из полицейского протокола следует, что подозреваемый в нападении мужчина вошел в один лифт с 50-летней женщиной и начал "беспорядочно отжиматься". Затем он ударил конгрессвумен кулаком в подбородок и схватил ее за шею. Женщина вылила на нападавшего горячий кофе, и он сбежал до прибытия полицейских. Предполагается, что нарушитель порядка мог находиться под воздействием наркотиков. Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, на промежуточных выборах в ноябре была избрана в конгресс в третий раз. Глава ее штаба заявил об отсутствии свидетельств, что инцидент был "политически мотивированным". Издание Politico со ссылкой на заявление полиции Капитолия сообщает, что нападавший "предположительно, был бездомным".После штурма Капитолия 6 января 2021 года конгрессмены столкнулись с резким увеличением числа угроз. В 2022 году полиция расследовала почти 10 тысяч угроз в их адрес, что более чем в два раза больше, чем четырьмя годами ранее.
https://ria.ru/20230209/trebovanie-1850970315.html
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в мире, сша, миннесота, конгресс сша
В мире, США, Миннесота, Конгресс США
02:20 10.02.2023 (обновлено: 09:38 10.02.2023)
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка
Конгрессвумен США Энджи Крейг отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе, сообщает газета Daily Mail
со ссылкой на полицейский протокол.
Официальный представитель конгрессвумен сообщил, что в результате нападения, которое произошло около 07.15 утра в четверг, женщина получила несколько синяков.
Из полицейского протокола следует, что подозреваемый в нападении мужчина вошел в один лифт с 50-летней женщиной и начал "беспорядочно отжиматься". Затем он ударил конгрессвумен кулаком в подбородок и схватил ее за шею. Женщина вылила на нападавшего горячий кофе, и он сбежал до прибытия полицейских. Предполагается, что нарушитель порядка мог находиться под воздействием наркотиков.
Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота
, на промежуточных выборах в ноябре была избрана в конгресс в третий раз. Глава ее штаба заявил об отсутствии свидетельств, что инцидент был "политически мотивированным".
Издание Politico со ссылкой на заявление полиции Капитолия сообщает, что нападавший "предположительно, был бездомным".
После штурма Капитолия 6 января 2021 года конгрессмены столкнулись с резким увеличением числа угроз. В 2022 году полиция расследовала почти 10 тысяч угроз в их адрес, что более чем в два раза больше, чем четырьмя годами ранее.