https://ria.ru/20230210/kongressvumen-1850998010.html

Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка

Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка - РИА Новости, 10.02.2023

Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка

Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T02:20

2023-02-10T02:20

2023-02-10T09:38

в мире

сша

миннесота

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851026697_0:147:3074:1876_1920x0_80_0_0_b18a5e2915f47232142ad06196399a66.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол. Официальный представитель конгрессвумен сообщил, что в результате нападения, которое произошло около 07.15 утра в четверг, женщина получила несколько синяков. Из полицейского протокола следует, что подозреваемый в нападении мужчина вошел в один лифт с 50-летней женщиной и начал "беспорядочно отжиматься". Затем он ударил конгрессвумен кулаком в подбородок и схватил ее за шею. Женщина вылила на нападавшего горячий кофе, и он сбежал до прибытия полицейских. Предполагается, что нарушитель порядка мог находиться под воздействием наркотиков. Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, на промежуточных выборах в ноябре была избрана в конгресс в третий раз. Глава ее штаба заявил об отсутствии свидетельств, что инцидент был "политически мотивированным". Издание Politico со ссылкой на заявление полиции Капитолия сообщает, что нападавший "предположительно, был бездомным".После штурма Капитолия 6 января 2021 года конгрессмены столкнулись с резким увеличением числа угроз. В 2022 году полиция расследовала почти 10 тысяч угроз в их адрес, что более чем в два раза больше, чем четырьмя годами ранее.

https://ria.ru/20230209/trebovanie-1850970315.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850700131.html

сша

миннесота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, миннесота, конгресс сша