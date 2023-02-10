Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/kongressvumen-1850998010.html
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка - РИА Новости, 10.02.2023
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка
Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:20
2023-02-10T09:38
в мире
сша
миннесота
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851026697_0:147:3074:1876_1920x0_80_0_0_b18a5e2915f47232142ad06196399a66.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол. Официальный представитель конгрессвумен сообщил, что в результате нападения, которое произошло около 07.15 утра в четверг, женщина получила несколько синяков. Из полицейского протокола следует, что подозреваемый в нападении мужчина вошел в один лифт с 50-летней женщиной и начал "беспорядочно отжиматься". Затем он ударил конгрессвумен кулаком в подбородок и схватил ее за шею. Женщина вылила на нападавшего горячий кофе, и он сбежал до прибытия полицейских. Предполагается, что нарушитель порядка мог находиться под воздействием наркотиков. Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, на промежуточных выборах в ноябре была избрана в конгресс в третий раз. Глава ее штаба заявил об отсутствии свидетельств, что инцидент был "политически мотивированным". Издание Politico со ссылкой на заявление полиции Капитолия сообщает, что нападавший "предположительно, был бездомным".После штурма Капитолия 6 января 2021 года конгрессмены столкнулись с резким увеличением числа угроз. В 2022 году полиция расследовала почти 10 тысяч угроз в их адрес, что более чем в два раза больше, чем четырьмя годами ранее.
https://ria.ru/20230209/trebovanie-1850970315.html
https://ria.ru/20230209/bayden-1850700131.html
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851026697_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_72e412c322e37acb096a8250f51fcc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннесота, конгресс сша
В мире, США, Миннесота, Конгресс США
02:20 10.02.2023 (обновлено: 09:38 10.02.2023)
 
Конгрессвумен США отбилась от нападения с помощью кипятка

Конгрессвумен США Энджи Крейг отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЧлен палаты представителей США Энджи Крейг
Член палаты представителей США Энджи Крейг - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Член палаты представителей США Энджи Крейг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте своего дома в Вашингтоне, но сумела отбиться от обидчика, облив его горячим кофе, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол.
Официальный представитель конгрессвумен сообщил, что в результате нападения, которое произошло около 07.15 утра в четверг, женщина получила несколько синяков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 20:19Специальная военная операция на Украине
Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине
Из полицейского протокола следует, что подозреваемый в нападении мужчина вошел в один лифт с 50-летней женщиной и начал "беспорядочно отжиматься". Затем он ударил конгрессвумен кулаком в подбородок и схватил ее за шею. Женщина вылила на нападавшего горячий кофе, и он сбежал до прибытия полицейских. Предполагается, что нарушитель порядка мог находиться под воздействием наркотиков.
Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, на промежуточных выборах в ноябре была избрана в конгресс в третий раз. Глава ее штаба заявил об отсутствии свидетельств, что инцидент был "политически мотивированным".
Издание Politico со ссылкой на заявление полиции Капитолия сообщает, что нападавший "предположительно, был бездомным".
После штурма Капитолия 6 января 2021 года конгрессмены столкнулись с резким увеличением числа угроз. В 2022 году полиция расследовала почти 10 тысяч угроз в их адрес, что более чем в два раза больше, чем четырьмя годами ранее.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 02:51
"Все возрасты покорны": Байден рассказал о своих политических планах
 
В миреСШАМиннесотаКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала