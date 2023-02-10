https://ria.ru/20230210/konflikt-1851195959.html

Поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт, считает эксперт

Поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 10.02.2023

Поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт, считает эксперт

Поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть вооруженный конфликт и максимально истощить российскую армию, заявил РИА Новости преподаватель... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:38

2023-02-10T15:38

2023-02-10T15:38

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

f-16

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть вооруженный конфликт и максимально истощить российскую армию, заявил РИА Новости преподаватель египетской Высшей военной академии Насера (Nasser Higher Military Academy) бригадный генерал Наср Салим. "НАТО и Украина хорошо знают, что нанести поражение России в ходе этой операции невозможно. Что касается вооружений, которые с самого начала и вплоть до нынешнего момента поставляются Украине, то целью этих поставок является продолжение военных действий так, чтобы Украина была обеспечена минимально необходимым (запасом вооружений - ред.), чтобы не прекращать войну и не сдаваться России", - полагает египетский эксперт. По его мнению, конечная цель США и НАТО - максимально истощить российскую армию, обеспечив затягивание конфликта. Это в том числе выгодно США с экономической точки зрения, поскольку обеспечивает поступления в госбюджет за счет нагрузки предприятий военной промышленности. В свою очередь, российское военное руководство "быстро раскрыло эти планы Запада и стало готовиться к долгой войне, истощая противника точно так же, как Запад пытается истощить Россию", считает Салим. При этом поставляемое на Украину вооружение и в количественном, и в качественном аспектах уступает военному арсеналу РФ, подчеркнул эксперт. Так, даже в случае поставок Украине истребителей F-16 они "будут бессильны" против российской системы ПВО С-400. Салим также напомнил, что западные страны не снабжают Украину новейшими видами вооружений из опасений, что передовые западные технологии в этой сфере могут попасть к российским специалистам. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, f-16, с-400 «триумф»