10:09 10.02.2023 (обновлено: 11:32 10.02.2023)
Непростая глава отношений с Колумбией ушла в прошлое, заявил посол в Боготе
Посол Тавдумадзе заявил, что непростая глава отношений России и Колумбии ушла в прошлое
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Россия готова развивать связи с Колумбией, которые подверглись эрозии при прошлом правительстве, с учетом давления Запада на Боготу и внутренних вызовов нового правительства - непростая глава отношений осталась в прошлом, заявил в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии Николай Тавдумадзе.
"Сейчас мы убеждены, что непростая глава в истории наших отношений осталась в прошлом. Видим в целом взвешенную позицию, занятую президентом Густаво Петро в отношении проводимой Россией СВО на Украине. В частности, он призвал к скорейшему разрешению конфликта переговорным путем и недвусмысленно ответил на призыв США поставить Киеву имеющуюся у третьих стран военную технику советского и российского производства, заявив, что Колумбия передавать ее Украине не будет", - рассказал российский посол.
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По словам Тавдумадзе, при прошлом президенте Иване Дуке российско-колумбийские отношения подверглись определенной эрозии - большинство двусторонних проектов были фактически заморожены по вине тогдашних колумбийских партнеров, а Россия столкнулась с недружественными актами со стороны властей страны.
"Под надуманным предлогом с подачи западных спецслужб в конце 2020 года были объявлены persona non grata два сотрудника нашей дипмиссии. В начале 2021 года тогдашний министр обороны Диего Молано выступил с беспочвенными обвинениями России во вмешательстве во внутренние дела Колумбии и осуществлении кибератак. Пришлось официально опровергать эти измышления", - напомнил дипломат.
В России, как отметил посол, понимают, что нелегко в одночасье избавиться от наследия прошлого, а также то, какое давление оказывается на Боготу ее традиционными партнерами в лице западных стран. "Отдаем себе отчет и в первостепенности тех внутриполитических вызовов, которые стоят перед администрацией Густаво Петро. Мы никого не торопим. Двери посольства (равно как и МИД) всегда открыты. Готовы развивать наши связи в том ритме, который будет комфортен для наших колумбийских друзей", - подчеркнул Тавдумадзе.
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Помимо двусторонних отношений Россия и Колумбия продолжают конструктивно сотрудничать в рамках ООН, где латиноамериканская страна не раз выступала в поддержку российских инициатив.
"Партнеры традиционно поддерживают на этой межгосударственной площадке одну из ключевых российских резолюций по борьбе с героизацией нацизма. В октябре 2022 года проголосовали за российскую кандидатуру в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Имеются у нас определенные точки соприкосновения и по тематике международной информационной безопасности", - добавил глава российской дипмиссии.
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