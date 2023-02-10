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Посол в Пекине рассказал о целях военного сотрудничества России и КНР - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол в Пекине рассказал о целях военного сотрудничества России и КНР
Посол в Пекине рассказал о целях военного сотрудничества России и КНР - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Пекине рассказал о целях военного сотрудничества России и КНР
Военное сотрудничество РФ и КНР легитимно и не направлено против третьих стран, любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:23
2023-02-10T05:31
китай
россия
пекин
безопасность
игорь моргулов
шос
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и КНР легитимно и не направлено против третьих стран, любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов."Мне вряд ли корректно отвечать, какие мотивы движут Китаем, когда он подходит к военному сотрудничеству с Россией. Оставлю этот вопрос для ответа нашим китайским партнерам. Скажу только, что Китай – суверенная страна, которая сама определяет, что отвечает ее национальным интересам, а что нет, и понятно, что такая страна как Китай не поддается внешнему давлению, предпринимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что военное сотрудничество Москвы и Пекина "является абсолютно легитимным, оно соответствует всем нормам международного права, не направлено против третьих стран и любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными".Вместе с тем, отвечая на просьбу прокомментировать то, что Запад постоянно выступает с осуждением совместных военных учений Москвы и Пекина, российский посол указал, что когда США, Южная Корея и Япония проводят масштабные маневры в регионе, "это, по их логике, не должно вызывать ни у кого вопросов"."Как только мы с Китаем организуем совместные учения или совместное патрулирование, будь то в двустороннем формате или в формате ШОС, это сразу же вызывает осуждение. Классический пример двойных стандартов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230210/knr-1851000420.html
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китай, россия, пекин, безопасность, игорь моргулов, шос
Китай, Россия, Пекин, Безопасность, Игорь Моргулов, ШОС
05:23 10.02.2023 (обновлено: 05:31 10.02.2023)
 
Посол в Пекине рассказал о целях военного сотрудничества России и КНР

Моргулов: военное сотрудничество России и КНР легитимно и не направлено против кого-ибо

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПарад военной техники в ходе совместных учений "Восток-2018" на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае
Парад военной техники в ходе совместных учений Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Парад военной техники в ходе совместных учений "Восток-2018" на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и КНР легитимно и не направлено против третьих стран, любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Мне вряд ли корректно отвечать, какие мотивы движут Китаем, когда он подходит к военному сотрудничеству с Россией. Оставлю этот вопрос для ответа нашим китайским партнерам. Скажу только, что Китай – суверенная страна, которая сама определяет, что отвечает ее национальным интересам, а что нет, и понятно, что такая страна как Китай не поддается внешнему давлению, предпринимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил дипломат.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
03:41
Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР
Он подчеркнул, что военное сотрудничество Москвы и Пекина "является абсолютно легитимным, оно соответствует всем нормам международного права, не направлено против третьих стран и любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными".
Вместе с тем, отвечая на просьбу прокомментировать то, что Запад постоянно выступает с осуждением совместных военных учений Москвы и Пекина, российский посол указал, что когда США, Южная Корея и Япония проводят масштабные маневры в регионе, "это, по их логике, не должно вызывать ни у кого вопросов".
"Как только мы с Китаем организуем совместные учения или совместное патрулирование, будь то в двустороннем формате или в формате ШОС, это сразу же вызывает осуждение. Классический пример двойных стандартов", - подчеркнул он.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 12:47
В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле
 
КитайРоссияПекинБезопасностьИгорь МоргуловШОС
 
 
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