https://ria.ru/20230210/knr-1851002480.html
Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР
Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР - РИА Новости, 10.02.2023
Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР
Россия и Китай давно начали формировать независимую финансово-банковскую инфраструктуру, западные санкции против РФ лишь активизировали процесс, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T04:37
2023-02-10T04:37
2023-02-10T04:37
экономика
россия
китай
пекин
игорь моргулов
московская биржа
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия и Китай давно начали формировать независимую финансово-банковскую инфраструктуру, западные санкции против РФ лишь активизировали процесс, заявил в интервью РИА Новости посол в Пекине Игорь Моргулов. "Хочу подчеркнуть, что работу по формированию независимой финансово-банковской инфраструктуры в двусторонних отношениях мы начали достаточно давно, и, действительно, санкционная война со стороны недружественных стран в отношении отечественного финансового сектора лишь подтолкнула компетентные ведомства наших стран к тому, чтобы активизировать шаги на данном направлении", - заявил дипломат. Он также добавил, что в России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту. Посол отметил, что "антироссийские санкции не только не сдержали это направление нашего взаимодействия, а, наоборот, придали дополнительный импульс последовательному уходу от монополии доллара во внешней торговле и построению действительно независимой финансовой инфраструктуры".
https://ria.ru/20230210/knr-1851000743.html
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экономика, россия, китай, пекин, игорь моргулов, московская биржа
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Московская биржа
Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР
Моргулов: Россия и КНР давно начали формировать независимую финансовую инфраструктуру
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия и Китай давно начали формировать независимую финансово-банковскую инфраструктуру, западные санкции против РФ лишь активизировали процесс, заявил в интервью РИА Новости посол в Пекине Игорь Моргулов.
"Хочу подчеркнуть, что работу по формированию независимой финансово-банковской инфраструктуры в двусторонних отношениях мы начали достаточно давно, и, действительно, санкционная война со стороны недружественных стран в отношении отечественного финансового сектора лишь подтолкнула компетентные ведомства наших стран к тому, чтобы активизировать шаги на данном направлении", - заявил дипломат.
Он также добавил, что в России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту.
"В прошлом году в паре юань-рубль на Московской бирже
объем торговли увеличился в 100 раз и превысил объем торгов в паре рубль-доллар. Кроме того, в течение прошлого года набрала популярность практика выпуска облигаций в китайской валюте российскими предприятиями… Население очень активно интересуется кобейджинговыми картами платежных систем "Мир" и "ЮнионПэй", их выпуск вырос в пять раз", - указал Моргулов.
Посол отметил, что "антироссийские санкции не только не сдержали это направление нашего взаимодействия, а, наоборот, придали дополнительный импульс последовательному уходу от монополии доллара во внешней торговле и построению действительно независимой финансовой инфраструктуры".