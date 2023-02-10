https://ria.ru/20230210/knr-1851002480.html

Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР

Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР - РИА Новости, 10.02.2023

Посол рассказал о независимой финансовой инфраструктуре России и КНР

Россия и Китай давно начали формировать независимую финансово-банковскую инфраструктуру, западные санкции против РФ лишь активизировали процесс, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T04:37

2023-02-10T04:37

2023-02-10T04:37

экономика

россия

китай

пекин

игорь моргулов

московская биржа

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Россия и Китай давно начали формировать независимую финансово-банковскую инфраструктуру, западные санкции против РФ лишь активизировали процесс, заявил в интервью РИА Новости посол в Пекине Игорь Моргулов. "Хочу подчеркнуть, что работу по формированию независимой финансово-банковской инфраструктуры в двусторонних отношениях мы начали достаточно давно, и, действительно, санкционная война со стороны недружественных стран в отношении отечественного финансового сектора лишь подтолкнула компетентные ведомства наших стран к тому, чтобы активизировать шаги на данном направлении", - заявил дипломат. Он также добавил, что в России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту. Посол отметил, что "антироссийские санкции не только не сдержали это направление нашего взаимодействия, а, наоборот, придали дополнительный импульс последовательному уходу от монополии доллара во внешней торговле и построению действительно независимой финансовой инфраструктуры".

https://ria.ru/20230210/knr-1851000743.html

https://ria.ru/20230209/kitay-1850768982.html

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китай

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экономика, россия, китай, пекин, игорь моргулов, московская биржа