https://ria.ru/20230210/knr-1851000420.html

Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР

Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР - РИА Новости, 10.02.2023

Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР

Призывы Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Пекина, Китай проводит независимую внешнюю политику, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:41

2023-02-10T03:41

2023-02-10T03:48

в мире

китай

пекин

россия

игорь моргулов

владимир путин

оон

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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Призывы Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Пекина, Китай проводит независимую внешнюю политику, заявил в интервью РИА Новости российский посол в КНР Игорь Моргулов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала специальной военной операции на Украине в СМИ регулярно стали появляться сообщения о том, что многие западные политики в разговорах с руководством КНР призывали Китай повлиять на российское руководство в вопросах украинского конфликта, учитывая тесные связи Пекина и Москвы.

https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html

китай

пекин

россия

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в мире, китай, пекин, россия, игорь моргулов, владимир путин, оон