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Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР - РИА Новости, 10.02.2023
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Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР
Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР - РИА Новости, 10.02.2023
Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР
Призывы Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Пекина, Китай проводит независимую внешнюю политику, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:41
2023-02-10T03:48
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россия
игорь моргулов
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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Призывы Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Пекина, Китай проводит независимую внешнюю политику, заявил в интервью РИА Новости российский посол в КНР Игорь Моргулов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала специальной военной операции на Украине в СМИ регулярно стали появляться сообщения о том, что многие западные политики в разговорах с руководством КНР призывали Китай повлиять на российское руководство в вопросах украинского конфликта, учитывая тесные связи Пекина и Москвы.
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в мире, китай, пекин, россия, игорь моргулов, владимир путин, оон
В мире, Китай, Пекин, Россия, Игорь Моргулов, Владимир Путин, ООН
03:41 10.02.2023 (обновлено: 03:48 10.02.2023)
 
Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР

Посол Моргулов: призывы Запада повлиять на Россию оскорбительны для Пекина

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Призывы Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Пекина, Китай проводит независимую внешнюю политику, заявил в интервью РИА Новости российский посол в КНР Игорь Моргулов.
"Призывы повлиять на Россию, мне кажется, даже оскорбительны для Пекина, поскольку Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, и проводит суверенную и независимую внешнюю политику, основанную на собственном национальном интересе, а не на рекомендациях или советах кого-либо из-за рубежа", - заявил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала специальной военной операции на Украине в СМИ регулярно стали появляться сообщения о том, что многие западные политики в разговорах с руководством КНР призывали Китай повлиять на российское руководство в вопросах украинского конфликта, учитывая тесные связи Пекина и Москвы.
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