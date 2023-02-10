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Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков - РИА Новости, 10.02.2023
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Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков - РИА Новости, 10.02.2023
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:12
2023-02-10T17:12
парламентское собрание союза беларуси и россии
союзное государство
москва
минск
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Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.Клишевич принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".
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Клишевич: В Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран. Клишевич принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА «Россия сегодня».
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союзное государство, москва, минск, белоруссия, видео
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Союзное государство, Москва, Минск, Белоруссия
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.
2023-02-10T17:12
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17:12 10.02.2023
 

Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков

Читать ria.ru в
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.
Клишевич принял участие в видеомосте МоскваМинск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСоюзное государствоМоскваМинскБелоруссия
 
 
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