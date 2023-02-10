https://ria.ru/20230210/klishevich-1851224200.html

Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков

Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков - РИА Новости, 10.02.2023

Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков

Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:12

2023-02-10T17:12

2023-02-10T17:12

парламентское собрание союза беларуси и россии

союзное государство

москва

минск

белоруссия

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Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.Клишевич принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".

москва

минск

белоруссия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Клишевич: В Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран. Клишевич принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА «Россия сегодня». 2023-02-10T17:12 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

союзное государство, москва, минск, белоруссия, видео