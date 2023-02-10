https://ria.ru/20230210/klishevich-1851224200.html
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков - РИА Новости, 10.02.2023
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:12
2023-02-10T17:12
2023-02-10T17:12
парламентское собрание союза беларуси и россии
союзное государство
москва
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851235140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52a9acf35fd5aea3c8e5dcb7685fe7a7.jpg
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.Клишевич принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851235140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_354b5c9093b58d66ea518be98e52354a.jpg
Клишевич: В Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.
Клишевич принял участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном совместной деятельности Беларуси и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, который прошел на площадке МИА «Россия сегодня».
2023-02-10T17:12
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзное государство, москва, минск, белоруссия, видео
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Союзное государство, Москва, Минск, Белоруссия
Клишевич: в Союзном государстве нужная общая площадка для молодых историков
Зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы. Он также отметил необходимость оперативно создать форум молодых историков двух стран.
2023-02-10T17:12
true
PT1M31S