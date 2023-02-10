https://ria.ru/20230210/kitay-1851308623.html

США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов

США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов - РИА Новости, 10.02.2023

США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов

Закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:03

2023-02-10T20:03

2023-02-10T20:03

сша

в мире

китай

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс."Китай укрепляет военные и ядерные возможности, и это беспокоит. Мы не видим открытости относительно этого процесса", - заявила Дженкинс в ходе виртуального брифинга.

https://ria.ru/20230210/rassledovanie-1851048397.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, китай, государственный департамент сша