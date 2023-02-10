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США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов - РИА Новости, 10.02.2023
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США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов
США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов - РИА Новости, 10.02.2023
США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов
Закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:03
2023-02-10T20:03
сша
в мире
китай
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс."Китай укрепляет военные и ядерные возможности, и это беспокоит. Мы не видим открытости относительно этого процесса", - заявила Дженкинс в ходе виртуального брифинга.
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сша, в мире, китай, государственный департамент сша
США, В мире, Китай, Государственный департамент США
20:03 10.02.2023
 
США обеспокоились закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов

В Госдепе выразили обеспокоенность закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Китай укрепляет военные и ядерные возможности, и это беспокоит. Мы не видим открытости относительно этого процесса", - заявила Дженкинс в ходе виртуального брифинга.
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