США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины
USAID: США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины
© AP Photo / Felipe DanaКиев, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Киев, Украина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США предоставят Украине дополнительные 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности, сообщила в ходе визита в Киев заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID) Изобель Коулман.
"Для того чтобы Украина не только выиграла войну, но выиграла свое будущее, она должна защищать свою цифровую инфраструктуру, поэтому USAID радо объявить о выделении 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности", - сказала Коулман в видеосюжете, записанном в Киеве и опубликованном в ее Twitter-аккаунте.
Средства, по ее словам, "помогут украинцам защитить их электросеть, водопровод, телекоммуникации и обеспечить защиту осуществляемого сейчас перехода на цифровые системы, чтобы выйти из войны более сильными и более прочными".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна уже потеряла почти половину атомной генерации электроэнергии, 75% мощности теплоэлектростанций и 33% блочных теплоэлектроцентралей. Регулярно происходят перебои с подключением к интернету в различных регионах Украины.