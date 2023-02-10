https://ria.ru/20230210/kiberbezopasnost-1851312906.html

США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины

США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины - РИА Новости, 10.02.2023

США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины

США предоставят Украине дополнительные 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности, сообщила в ходе визита в Киев заместитель главы Агентства по... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:28

2023-02-10T20:28

2023-02-10T20:28

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США предоставят Украине дополнительные 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности, сообщила в ходе визита в Киев заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID) Изобель Коулман. Средства, по ее словам, "помогут украинцам защитить их электросеть, водопровод, телекоммуникации и обеспечить защиту осуществляемого сейчас перехода на цифровые системы, чтобы выйти из войны более сильными и более прочными". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна уже потеряла почти половину атомной генерации электроэнергии, 75% мощности теплоэлектростанций и 33% блочных теплоэлектроцентралей. Регулярно происходят перебои с подключением к интернету в различных регионах Украины.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

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в мире, украина, агентство по международному развитию сша, сша