Рейтинг@Mail.ru
США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/kiberbezopasnost-1851312906.html
США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины
США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины - РИА Новости, 10.02.2023
США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины
США предоставят Украине дополнительные 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности, сообщила в ходе визита в Киев заместитель главы Агентства по... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:28
2023-02-10T20:28
в мире
украина
агентство по международному развитию сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США предоставят Украине дополнительные 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности, сообщила в ходе визита в Киев заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID) Изобель Коулман. Средства, по ее словам, "помогут украинцам защитить их электросеть, водопровод, телекоммуникации и обеспечить защиту осуществляемого сейчас перехода на цифровые системы, чтобы выйти из войны более сильными и более прочными". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна уже потеряла почти половину атомной генерации электроэнергии, 75% мощности теплоэлектростанций и 33% блочных теплоэлектроцентралей. Регулярно происходят перебои с подключением к интернету в различных регионах Украины.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_294:202:2756:2048_1920x0_80_0_0_03ff1e0fc9c14a2eea80fe739c7f732b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, агентство по международному развитию сша, сша
В мире, Украина, Агентство по международному развитию США, США
20:28 10.02.2023
 
США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины

USAID: США выделят 60 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности Украины

© AP Photo / Felipe DanaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США предоставят Украине дополнительные 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности, сообщила в ходе визита в Киев заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID) Изобель Коулман.
"Для того чтобы Украина не только выиграла войну, но выиграла свое будущее, она должна защищать свою цифровую инфраструктуру, поэтому USAID радо объявить о выделении 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности", - сказала Коулман в видеосюжете, записанном в Киеве и опубликованном в ее Twitter-аккаунте.
Средства, по ее словам, "помогут украинцам защитить их электросеть, водопровод, телекоммуникации и обеспечить защиту осуществляемого сейчас перехода на цифровые системы, чтобы выйти из войны более сильными и более прочными".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна уже потеряла почти половину атомной генерации электроэнергии, 75% мощности теплоэлектростанций и 33% блочных теплоэлектроцентралей. Регулярно происходят перебои с подключением к интернету в различных регионах Украины.
Украинские военные роют окопы возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 10:21
Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США
 
В миреУкраинаАгентство по международному развитию СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала