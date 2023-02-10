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В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе - РИА Новости, 10.02.2023
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В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе - РИА Новости, 10.02.2023
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе
Классный руководитель пятиклассниц лицея №10 в подмосковных Химках, между которыми во вторник произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, написала заявление РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:49
2023-02-10T20:54
химки
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц лицея №10 в подмосковных Химках, между которыми во вторник произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, написала заявление об увольнении по собственному желанию, приказа об увольнении еще нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Химки.Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика.Приказа об увольнении еще нет, заявление не было запущено в делопроизводство, добавили в ведомстве.
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химки
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химки, происшествия, московская область (подмосковье)
Химки, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
20:49 10.02.2023 (обновлено: 20:54 10.02.2023)
 
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе

В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины между ученицами

© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц лицея №10 в подмосковных Химках, между которыми во вторник произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, написала заявление об увольнении по собственному желанию, приказа об увольнении еще нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Химки.
Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика.
"Педагог отстранена от работы по личной просьбе в связи с морально-психологическим состоянием. Заявление на увольнение написано по собственному желанию и передано директору", - говорится в сообщении.
Приказа об увольнении еще нет, заявление не было запущено в делопроизводство, добавили в ведомстве.
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 16:27
Львова-Белова находится на связи с СК по факту поножовщины в школе в Химках
 
ХимкиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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