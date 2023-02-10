20:49 10.02.2023 (обновлено: 20:54 10.02.2023)
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины между ученицами
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц лицея №10 в подмосковных Химках, между которыми во вторник произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, написала заявление об увольнении по собственному желанию, приказа об увольнении еще нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Химки.
Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика.
"Педагог отстранена от работы по личной просьбе в связи с морально-психологическим состоянием. Заявление на увольнение написано по собственному желанию и передано директору", - говорится в сообщении.
Приказа об увольнении еще нет, заявление не было запущено в делопроизводство, добавили в ведомстве.