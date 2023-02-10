https://ria.ru/20230210/khimki-1851317048.html

В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе

В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе - РИА Новости, 10.02.2023

В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе

Классный руководитель пятиклассниц лицея №10 в подмосковных Химках, между которыми во вторник произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, написала заявление РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:49

2023-02-10T20:49

2023-02-10T20:54

химки

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Классный руководитель пятиклассниц лицея №10 в подмосковных Химках, между которыми во вторник произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, написала заявление об увольнении по собственному желанию, приказа об увольнении еще нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Химки.Во вторник днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии, у девочки положительная динамика.Приказа об увольнении еще нет, заявление не было запущено в делопроизводство, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230209/shkola-1850897386.html

химки

московская область (подмосковье)

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химки, происшествия, московская область (подмосковье)