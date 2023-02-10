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Украинские военные похитили предпринимательницу в Херсоне, сообщил источник
Украинские военные похитили предпринимательницу в Херсоне, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские военные похитили предпринимательницу в Херсоне, сообщил источник
Украинские военные похитили в Херсоне предпринимательницу и пригрозили расстрелом ее брату, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:19
2023-02-10T11:19
2023-02-10T11:19
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 фев – РИА Новости. Украинские военные похитили в Херсоне предпринимательницу и пригрозили расстрелом ее брату, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "По сведениям, полученным от источника в нацполиции Украины, 9 февраля туда поступило заявление от Игоря Михайловича Г., проживающего на улице Ломоносова, 87 в Херсоне, о похищении 7 февраля его сестры Натальи Михайловны Г. 1989 года рождения неизвестными лицами в форме ВСУ, которые без объяснения причин затолкали его сестру в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, пригрозив заявителю расстрелом в случае, если он будет защищать сестру", - сказал собеседник агентства. По словам брата похищенной женщины, она занималась предпринимательством. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Херсоне похитили двух мужчин, занимавшихся предпринимательской деятельностью, у которых военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев безуспешно вымогали сумму в 130 тысяч гривен.
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Херсон, Украина, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские военные похитили предпринимательницу в Херсоне, сообщил источник
Источник: ВСУ похитили предпринимательницу в Херсоне, угрожали расстрелять ее брата
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 фев – РИА Новости. Украинские военные похитили в Херсоне предпринимательницу и пригрозили расстрелом ее брату, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"По сведениям, полученным от источника в нацполиции Украины, 9 февраля туда поступило заявление от Игоря Михайловича Г., проживающего на улице Ломоносова, 87 в Херсоне, о похищении 7 февраля его сестры Натальи Михайловны Г. 1989 года рождения неизвестными лицами в форме ВСУ, которые без объяснения причин затолкали его сестру в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, пригрозив заявителю расстрелом в случае, если он будет защищать сестру", - сказал собеседник агентства.
По словам брата похищенной женщины, она занималась предпринимательством. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Херсоне похитили двух мужчин, занимавшихся предпринимательской деятельностью, у которых военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев безуспешно вымогали сумму в 130 тысяч гривен.