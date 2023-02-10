https://ria.ru/20230210/khatay-1851100302.html
В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян
В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян - РИА Новости, 10.02.2023
В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян
Спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома погибшего мужчину, предположительно, это муж и отец ранее... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:32
2023-02-10T12:32
2023-02-10T12:53
в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
россия
кахраманмараш
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома погибшего мужчину, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка, рассказали РИА Новости в МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели."В ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка", - сказал собеседник агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851024497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, россия, кахраманмараш
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Россия, Кахраманмараш
12:32 10.02.2023 (обновлено: 12:53 10.02.2023)
В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян
В Хатае после землетрясения нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян