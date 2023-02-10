https://ria.ru/20230210/khatay-1851100302.html

В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян

В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян - РИА Новости, 10.02.2023

В турецком Хатае нашли тело предполагаемого мужа и отца погибших россиян

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома погибшего мужчину, предположительно, это муж и отец ранее... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:32

2023-02-10T12:32

2023-02-10T12:53

в мире

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

россия

кахраманмараш

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома погибшего мужчину, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка, рассказали РИА Новости в МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели."В ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка", - сказал собеседник агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851024497.html

хатай (провинция)

россия

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, россия, кахраманмараш