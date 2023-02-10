https://ria.ru/20230210/khatay-1851036049.html

В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян

В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян - РИА Новости, 10.02.2023

В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян

Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:55

2023-02-10T09:55

2023-02-10T12:01

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хатай (провинция)

турция

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Поиски остальных членов семьи, по его словам, продолжаются.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.По последним данным, число погибших в Турции составляет 18 342 человека, ранения получили более 74 тысяч. В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851024497.html

хатай (провинция)

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хатай (провинция), турция