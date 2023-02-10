https://ria.ru/20230210/khatay-1851036049.html
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян - РИА Новости, 10.02.2023
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян
Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:55
2023-02-10T09:55
2023-02-10T12:01
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хатай (провинция)
турция
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Поиски остальных членов семьи, по его словам, продолжаются.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.По последним данным, число погибших в Турции составляет 18 342 человека, ранения получили более 74 тысяч. В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851024497.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хатай (провинция), турция
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хатай (провинция), Турция
09:55 10.02.2023 (обновлено: 12:01 10.02.2023)
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян
МЧС: в турецком Хатае обнаружили тела двоих пропавших при землетрясении россиян