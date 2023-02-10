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В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян - РИА Новости, 10.02.2023
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В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян - РИА Новости, 10.02.2023
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян
Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:55
2023-02-10T12:01
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хатай (провинция)
турция
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Поиски остальных членов семьи, по его словам, продолжаются.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.По последним данным, число погибших в Турции составляет 18 342 человека, ранения получили более 74 тысяч. В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
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хатай (провинция)
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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хатай (провинция), турция
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хатай (провинция), Турция
09:55 10.02.2023 (обновлено: 12:01 10.02.2023)
 
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двоих россиян

МЧС: в турецком Хатае обнаружили тела двоих пропавших при землетрясении россиян

© AFP 2023 / DHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / DHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и ребенок, к сожалению, без признаков жизни", — уточнил собеседник агентства.

Поиски остальных членов семьи, по его словам, продолжаются.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года.
Женщина наблюдает за спасательными работами на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
По последним данным, число погибших в Турции составляет 18 342 человека, ранения получили более 74 тысяч. В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
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Сильное землетрясение в Турции и СирииВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хатай (провинция)Турция
 
 
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