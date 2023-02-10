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В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России - РИА Новости, 10.02.2023
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В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России
В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России - РИА Новости, 10.02.2023
В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России
"Белых" хакеров на территории РФ или за её пределами надо освободить от ответственности, если они действуют в интересах России, сообщил глава думского комитета... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:19
2023-02-10T16:20
хакеры
технологии
россия
александр хинштейн
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Белых" хакеров на территории РФ или за её пределами надо освободить от ответственности, если они действуют в интересах России, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Речь идёт о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за её пределами. Но а более детально будем говорить тогда, когда получит это чёткую формулировку", - сказал он журналистам. Также, по словам парламентария, на выездном заседании комитета по информполитике обсуждался вопрос подходов к требованиям работы операторов персональных данных. "Есть несколько интересных предложений и концепций, которые мы будем дальше отрабатывать, это не отменяет нашей сегодняшней подготовки поправок в КоАП в УК за ответственность по утечке персональных данных. Но мы говорим о необходимости более комплексного подхода. Обсуждали конкретизацию термина "персональные данные", поскольку одна из проблем 0 что это слишком обще", - добавил он.
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хакеры, технологии, россия, александр хинштейн, общество, госдума рф
хакеры, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Общество, Госдума РФ
16:19 10.02.2023 (обновлено: 16:20 10.02.2023)
 
В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России

Депутат Хинштейн: работающих в интересах России хакеров надо освободить от ответственности

© iStock.com / urbazonХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / urbazon
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Белых" хакеров на территории РФ или за её пределами надо освободить от ответственности, если они действуют в интересах России, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Речь идёт о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за её пределами. Но а более детально будем говорить тогда, когда получит это чёткую формулировку", - сказал он журналистам.
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Также, по словам парламентария, на выездном заседании комитета по информполитике обсуждался вопрос подходов к требованиям работы операторов персональных данных.
"Есть несколько интересных предложений и концепций, которые мы будем дальше отрабатывать, это не отменяет нашей сегодняшней подготовки поправок в КоАП в УК за ответственность по утечке персональных данных. Но мы говорим о необходимости более комплексного подхода. Обсуждали конкретизацию термина "персональные данные", поскольку одна из проблем 0 что это слишком обще", - добавил он.
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хакерыТехнологииРоссияАлександр ХинштейнОбществоГосдума РФ
 
 
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