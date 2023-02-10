https://ria.ru/20230210/khakery-1851213742.html

В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России

В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России - РИА Новости, 10.02.2023

В Госдуме предложили не наказывать хакеров, работающих в интересах России

"Белых" хакеров на территории РФ или за её пределами надо освободить от ответственности, если они действуют в интересах России, сообщил глава думского комитета... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:19

2023-02-10T16:19

2023-02-10T16:20

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россия

александр хинштейн

общество

госдума рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Белых" хакеров на территории РФ или за её пределами надо освободить от ответственности, если они действуют в интересах России, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Речь идёт о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за её пределами. Но а более детально будем говорить тогда, когда получит это чёткую формулировку", - сказал он журналистам. Также, по словам парламентария, на выездном заседании комитета по информполитике обсуждался вопрос подходов к требованиям работы операторов персональных данных. "Есть несколько интересных предложений и концепций, которые мы будем дальше отрабатывать, это не отменяет нашей сегодняшней подготовки поправок в КоАП в УК за ответственность по утечке персональных данных. Но мы говорим о необходимости более комплексного подхода. Обсуждали конкретизацию термина "персональные данные", поскольку одна из проблем 0 что это слишком обще", - добавил он.

https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хакеры, технологии, россия, александр хинштейн, общество, госдума рф