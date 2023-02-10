12:00 10.02.2023 (обновлено: 12:01 10.02.2023)
Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник
Источник в Минэнерго: данных о новых датах встречи по газовому хабу в Стамбуле нет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в Стамбуле, пока нет, сообщил РИА Новости источник в минэнерго страны.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил указанные даты конференции в конце января. Он сообщал тогда, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.
"На сегодняшний день новой информации по датам встречи нет. Министр и большинство сотрудников министерства сейчас в зоне катастрофы, поэтому данный вопрос пока не решен", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена.
Министр Донмез вместе с главами минздрава и минобороны сейчас руководит координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших.
Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
9 февраля, 17:17В Турции объявили ЧП в десяти провинциях после землетрясения