https://ria.ru/20230210/khab-1851081156.html

Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник

Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2023

Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник

Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:00

2023-02-10T12:00

2023-02-10T12:01

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стамбул

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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в Стамбуле, пока нет, сообщил РИА Новости источник в минэнерго страны. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил указанные даты конференции в конце января. Он сообщал тогда, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин. "На сегодняшний день новой информации по датам встречи нет. Министр и большинство сотрудников министерства сейчас в зоне катастрофы, поэтому данный вопрос пока не решен", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена. Министр Донмез вместе с главами минздрава и минобороны сейчас руководит координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших. Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20230209/biometan-1850987318.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850921215.html

турция

россия

стамбул

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турция, россия, стамбул, владимир путин, александр новак, в мире