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Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2023
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Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник
Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2023
Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник
Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:00
2023-02-10T12:01
турция
россия
стамбул
владимир путин
александр новак
в мире
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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в Стамбуле, пока нет, сообщил РИА Новости источник в минэнерго страны. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил указанные даты конференции в конце января. Он сообщал тогда, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин. "На сегодняшний день новой информации по датам встречи нет. Министр и большинство сотрудников министерства сейчас в зоне катастрофы, поэтому данный вопрос пока не решен", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена. Министр Донмез вместе с главами минздрава и минобороны сейчас руководит координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших. Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
https://ria.ru/20230209/biometan-1850987318.html
https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html
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турция, россия, стамбул, владимир путин, александр новак, в мире
Турция, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Александр Новак, В мире
12:00 10.02.2023 (обновлено: 12:01 10.02.2023)
 
Даты новых встреч по газовому хабу в Стамбуле неизвестны, сообщил источник

Источник в Минэнерго: данных о новых датах встречи по газовому хабу в Стамбуле нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в Стамбуле, пока нет, сообщил РИА Новости источник в минэнерго страны.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил указанные даты конференции в конце января. Он сообщал тогда, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.
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"На сегодняшний день новой информации по датам встречи нет. Министр и большинство сотрудников министерства сейчас в зоне катастрофы, поэтому данный вопрос пока не решен", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена.
Министр Донмез вместе с главами минздрава и минобороны сейчас руководит координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших.
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Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
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