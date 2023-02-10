https://ria.ru/20230210/kartina-1850837083.html
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину оценили в 45 миллионов
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину оценили в 45 миллионов - РИА Новости, 10.02.2023
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину оценили в 45 миллионов
Прошлой осенью Музей Ван Аббе в Нидерландах вернул картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью" (1910) наследникам коллекционеров еврейского... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T04:35
2023-02-10T04:35
2023-02-10T04:35
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василий кандинский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Прошлой осенью Музей Ван Аббе в Нидерландах вернул картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью" (1910) наследникам коллекционеров еврейского происхождения. Теперь полотно выставлено на аукцион Sotheby’s в Лондоне с эстимейтом 45 миллионов долларов, пишет Artnet. Первоначально картина принадлежала Зигберту Сэмуелу и Йоханне Маргарет Штернам. У супругов был текстильный бизнес в Берлине. Зигберт умер в 1935-м. Йоханна бежала от нацистов в Нидерланды. Она была вынуждена продать часть своей коллекции произведений искусств. Но спастись так и не смогла. В 1944 году женщина умерла в Освенциме. Выжить смогла только ее внучка Долли. Девочка провела два с половиной года в бегах. Тогда ей было семь — десять лет. Долли не стало в 2014 году. Споры о "Виде Мурнау с церковью" продолжались 12 лет. В Музее Ван Аббе картина с 1951 года. Ее купили у еврейского торговца Карла Легата. Чтобы избежать депортации своей семьи, он работал на нацистскую организацию Агентство Мюльмана и занимался продажей произведений искусства, изъятых нацистами. Если торги Sotheby’s оправдают ожидания, то будет побит аукционный рекорд для работ Кандинского. Он был установлен в 2017 году. Тогда за 33 миллиона евро (41,8 миллиона долларов) с молотка ушла "Картина с белыми линиями" (1913). Вырученные деньги разделят между 13 наследниками Штернов, а часть суммы потратят на исследование их коллекции. В Sotheby’s отмечают, что "Вид Мурнау с церковью" — ключевое полотно в творчестве Кандинского. Оно обозначает "радикальный поворотный момент в истории искусства". В нем зафиксировано начало развития абстрактного языка. Шедевр определил траекторию развития карьеры мастера.
https://ria.ru/20230124/kartina-1847012606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, василий кандинский, нидерланды, лондон
Культура, Новости культуры, Искусство, Василий Кандинский, Нидерланды, Лондон
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину оценили в 45 миллионов
Возвращенную потомкам узницы Освенцима работу Кандинского оценили в 45 миллионов долларов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Прошлой осенью Музей Ван Аббе в Нидерландах вернул картину Василия Кандинского "Вид Мурнау с церковью" (1910) наследникам коллекционеров еврейского происхождения. Теперь полотно выставлено на аукцион Sotheby’s в Лондоне с эстимейтом 45 миллионов долларов, пишет
Artnet.
Первоначально картина принадлежала Зигберту Сэмуелу и Йоханне Маргарет Штернам. У супругов был текстильный бизнес в Берлине. Зигберт умер в 1935-м. Йоханна бежала от нацистов в Нидерланды. Она была вынуждена продать часть своей коллекции произведений искусств. Но спастись так и не смогла. В 1944 году женщина умерла в Освенциме. Выжить смогла только ее внучка Долли. Девочка провела два с половиной года в бегах. Тогда ей было семь — десять лет. Долли не стало в 2014 году.
Споры о "Виде Мурнау с церковью" продолжались 12 лет. В Музее Ван Аббе картина с 1951 года. Ее купили у еврейского торговца Карла Легата. Чтобы избежать депортации своей семьи, он работал на нацистскую организацию Агентство Мюльмана и занимался продажей произведений искусства, изъятых нацистами.
Если торги Sotheby’s оправдают ожидания, то будет побит аукционный рекорд для работ Кандинского. Он был установлен в 2017 году. Тогда за 33 миллиона евро (41,8 миллиона долларов) с молотка ушла "Картина с белыми линиями" (1913). Вырученные деньги разделят между 13 наследниками Штернов, а часть суммы потратят на исследование их коллекции.
В Sotheby’s отмечают, что "Вид Мурнау с церковью" — ключевое полотно в творчестве Кандинского. Оно обозначает "радикальный поворотный момент в истории искусства". В нем зафиксировано начало развития абстрактного языка. Шедевр определил траекторию развития карьеры мастера.