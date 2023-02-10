https://ria.ru/20230210/kanada-1851193840.html

Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам

Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам - РИА Новости, 10.02.2023

Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам

Обстановка в городах Канады, где находятся российские загранучреждения, остается напряженной, а правоохранительные органы страны не всегда реагируют на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:32

2023-02-10T15:32

2023-02-10T15:39

в мире

россия

канада

олег степанов

оттава

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Обстановка в городах Канады, где находятся российские загранучреждения, остается напряженной, а правоохранительные органы страны не всегда реагируют на обращения по теме безопасности и сообщения об угрозах, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов."Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения, - Торонто и Монреале - напряженная. С началом специальной военной операции власти и корпоративные медиаиздания заняли откровенно русофобскую позицию", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.Как сообщил глава российской дипмиссии, антироссийская "заряженность" провоцирует ежедневные пикеты и акции вблизи посольства и генеральных консульств. "Участники из числа "западенской" украинской диаспоры и некоторые канадцы, из числа слабо знающих историю, подчас ведут себя агрессивно: нападают на автомобили дипломатов, фотографируют номера и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей", - рассказал высокопоставленный дипломат.Помимо этого, по словам Степанова, российские дипломаты в этой стране получают угрозы. "Это, безусловно, тревожит. При этом канадские правоохранители не всегда должным образом реагируют на соответствующие обращения по теме безопасности", - резюмировал глава дипмиссии РФ.

https://ria.ru/20220513/ugrozy-1788322608.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, канада, олег степанов, оттава, санкции в отношении россии