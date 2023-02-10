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Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам
Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам
Обстановка в городах Канады, где находятся российские загранучреждения, остается напряженной, а правоохранительные органы страны не всегда реагируют на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:32
2023-02-10T15:39
в мире
россия
канада
олег степанов
оттава
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Обстановка в городах Канады, где находятся российские загранучреждения, остается напряженной, а правоохранительные органы страны не всегда реагируют на обращения по теме безопасности и сообщения об угрозах, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов."Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения, - Торонто и Монреале - напряженная. С началом специальной военной операции власти и корпоративные медиаиздания заняли откровенно русофобскую позицию", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.Как сообщил глава российской дипмиссии, антироссийская "заряженность" провоцирует ежедневные пикеты и акции вблизи посольства и генеральных консульств. "Участники из числа "западенской" украинской диаспоры и некоторые канадцы, из числа слабо знающих историю, подчас ведут себя агрессивно: нападают на автомобили дипломатов, фотографируют номера и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей", - рассказал высокопоставленный дипломат.Помимо этого, по словам Степанова, российские дипломаты в этой стране получают угрозы. "Это, безусловно, тревожит. При этом канадские правоохранители не всегда должным образом реагируют на соответствующие обращения по теме безопасности", - резюмировал глава дипмиссии РФ.
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в мире, россия, канада, олег степанов, оттава, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Канада, Олег Степанов, Оттава, Санкции в отношении России
15:32 10.02.2023 (обновлено: 15:39 10.02.2023)
 
Посол в Оттаве рассказал об угрозах российским дипломатам

Посол в Оттаве Степанов: полиция не всегда реагирует на угрозы российским дипломатам

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Обстановка в городах Канады, где находятся российские загранучреждения, остается напряженной, а правоохранительные органы страны не всегда реагируют на обращения по теме безопасности и сообщения об угрозах, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения, - Торонто и Монреале - напряженная. С началом специальной военной операции власти и корпоративные медиаиздания заняли откровенно русофобскую позицию", - сказал Степанов в интервью по случаю Дня дипломата.
Как сообщил глава российской дипмиссии, антироссийская "заряженность" провоцирует ежедневные пикеты и акции вблизи посольства и генеральных консульств. "Участники из числа "западенской" украинской диаспоры и некоторые канадцы, из числа слабо знающих историю, подчас ведут себя агрессивно: нападают на автомобили дипломатов, фотографируют номера и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей", - рассказал высокопоставленный дипломат.
Помимо этого, по словам Степанова, российские дипломаты в этой стране получают угрозы. "Это, безусловно, тревожит. При этом канадские правоохранители не всегда должным образом реагируют на соответствующие обращения по теме безопасности", - резюмировал глава дипмиссии РФ.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая 2022, 14:02
Постпред при ООН в Женеве заявил об угрозах российским дипломатам
 
В миреРоссияКанадаОлег СтепановОттаваСанкции в отношении России
 
 
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