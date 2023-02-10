https://ria.ru/20230210/kalendar-1851270566.html

В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь

В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь - РИА Новости, 10.02.2023

В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь

Любая попытка насильственного перевода Украинской православной церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календари столкнется с сопротивлением... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:29

2023-02-10T18:29

2023-02-10T18:29

религия

украина

греция

финляндия

николай балашов

владимир зеленский

михаил подоляк

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Любая попытка насильственного перевода Украинской православной церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календари столкнется с сопротивлением верующих и спровоцирует лишь раздоры, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.В феврале стало известно, что Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября будет использовать григорианский календарь, отмечать по нему все праздники, кроме Пасхалии. В январе Одесская епархия раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) заявила, что перейдет на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря. На сайте УГКЦ в конце декабря 2022 года сообщалось, что на переговорах глав УГКЦ и ПЦУ "особое внимание обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря": "было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос" и "выработать конкретные предложения для синодов обеих церквей".Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна быть одна поместная православная церковь, причем богослужения в ней нужно совершать на украинском языке (по традиции в Церкви их совершают на церковно-славянском – ред.)."Попытки изменения церковного календаря под политическим давлением неоднократно имели место в прошлом. Общий вывод, который позволяет сделать история, таков: административные вмешательства в живую ткань церковной жизни до добра не доводят, порождая разногласия и раздоры. Впрочем, наблюдая за нынешней деятельностью государственных чиновников Украины, ответственных за государственно-церковные отношения, можно составить впечатление, что им только того и нужно", - сказал Балашов, комментируя вопрос о риске насильственного перевода УПЦ на григорианский или новоюлианский календарь.Он напомнил, что православные верующие столкнулись с насильственным изменением календарной традиции сто лет назад, в первой половине ХХ века, "в Финляндии, в Польше, в Эстонии, в Бессарабии (нынешняя территория Молдавии), находившейся тогда под румынским правлением"."Нечто похожее происходило и в Греции, когда затеявший календарную реформу патриарх Константинопольский Мелетий Метаксакис захотел таким образом укрепить свои политические связи с англичанами. Цель всюду была одна: как можно дальше дистанцироваться от России и показать свою солидарность с "прогрессивным" западным человечеством. А в Советской России для коммунистических идеологов это был способ показать разрыв с дореволюционным прошлым. Власти требовали от святого патриарха Тихона перейти на "новый стиль", и даже на короткое время смогли добиться его согласия", - рассказал священник.Однако, по его словам, в результате таких действий "практически всюду возникали конфликты в церковной среде, верующие отказывались следовать новым правилам", причем "сопротивляющихся преследовали, отстраняли от службы, были даже случаи арестов и полицейских рейдов для насаждения "правильного" календаря"."Со временем в большинстве стран, которые усердно насаждали новый стиль церковного календаря, от него отказались. В 2014 году соответствующее решение приняла Польская православная церковь. В Греции и ряде других стран новый стиль в церковной жизни сохранился, но ценой стали "старостильные расколы", которые сохраняют довольно высокую массовость приверженцев на протяжении уже долгих десятилетий", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230203/upts-1849520401.html

https://ria.ru/20230202/ekspertiza-1849200457.html

https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html

https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849765030.html

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Никита Бизин

украина, греция, финляндия, николай балашов, владимир зеленский, михаил подоляк, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), советская россия, религия