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В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь - РИА Новости, 10.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230210/kalendar-1851270566.html
В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь
В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь - РИА Новости, 10.02.2023
В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь
Любая попытка насильственного перевода Украинской православной церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календари столкнется с сопротивлением... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:29
2023-02-10T18:29
религия
украина
греция
финляндия
николай балашов
владимир зеленский
михаил подоляк
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Любая попытка насильственного перевода Украинской православной церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календари столкнется с сопротивлением верующих и спровоцирует лишь раздоры, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.В феврале стало известно, что Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября будет использовать григорианский календарь, отмечать по нему все праздники, кроме Пасхалии. В январе Одесская епархия раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) заявила, что перейдет на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря. На сайте УГКЦ в конце декабря 2022 года сообщалось, что на переговорах глав УГКЦ и ПЦУ "особое внимание обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря": "было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос" и "выработать конкретные предложения для синодов обеих церквей".Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна быть одна поместная православная церковь, причем богослужения в ней нужно совершать на украинском языке (по традиции в Церкви их совершают на церковно-славянском – ред.)."Попытки изменения церковного календаря под политическим давлением неоднократно имели место в прошлом. Общий вывод, который позволяет сделать история, таков: административные вмешательства в живую ткань церковной жизни до добра не доводят, порождая разногласия и раздоры. Впрочем, наблюдая за нынешней деятельностью государственных чиновников Украины, ответственных за государственно-церковные отношения, можно составить впечатление, что им только того и нужно", - сказал Балашов, комментируя вопрос о риске насильственного перевода УПЦ на григорианский или новоюлианский календарь.Он напомнил, что православные верующие столкнулись с насильственным изменением календарной традиции сто лет назад, в первой половине ХХ века, "в Финляндии, в Польше, в Эстонии, в Бессарабии (нынешняя территория Молдавии), находившейся тогда под румынским правлением"."Нечто похожее происходило и в Греции, когда затеявший календарную реформу патриарх Константинопольский Мелетий Метаксакис захотел таким образом укрепить свои политические связи с англичанами. Цель всюду была одна: как можно дальше дистанцироваться от России и показать свою солидарность с "прогрессивным" западным человечеством. А в Советской России для коммунистических идеологов это был способ показать разрыв с дореволюционным прошлым. Власти требовали от святого патриарха Тихона перейти на "новый стиль", и даже на короткое время смогли добиться его согласия", - рассказал священник.Однако, по его словам, в результате таких действий "практически всюду возникали конфликты в церковной среде, верующие отказывались следовать новым правилам", причем "сопротивляющихся преследовали, отстраняли от службы, были даже случаи арестов и полицейских рейдов для насаждения "правильного" календаря"."Со временем в большинстве стран, которые усердно насаждали новый стиль церковного календаря, от него отказались. В 2014 году соответствующее решение приняла Польская православная церковь. В Греции и ряде других стран новый стиль в церковной жизни сохранился, но ценой стали "старостильные расколы", которые сохраняют довольно высокую массовость приверженцев на протяжении уже долгих десятилетий", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230203/upts-1849520401.html
https://ria.ru/20230202/ekspertiza-1849200457.html
https://ria.ru/20230204/rpts-1849794528.html
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украина, греция, финляндия, николай балашов, владимир зеленский, михаил подоляк, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), советская россия, религия
Религия, Украина, Греция, Финляндия, Николай Балашов, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Советская Россия, Религия
18:29 10.02.2023
 
В РПЦ высказались о переходе церквей на Украине на новый календарь

Насильственный перевод УПЦ на новый календарь встретит сопротивление, считают в РПЦ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПротоиерей Балашов
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Любая попытка насильственного перевода Украинской православной церкви с юлианского на григорианский или новоюлианский календари столкнется с сопротивлением верующих и спровоцирует лишь раздоры, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
В феврале стало известно, что Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября будет использовать григорианский календарь, отмечать по нему все праздники, кроме Пасхалии. В январе Одесская епархия раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) заявила, что перейдет на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря. На сайте УГКЦ в конце декабря 2022 года сообщалось, что на переговорах глав УГКЦ и ПЦУ "особое внимание обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря": "было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос" и "выработать конкретные предложения для синодов обеих церквей".
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Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна быть одна поместная православная церковь, причем богослужения в ней нужно совершать на украинском языке (по традиции в Церкви их совершают на церковно-славянском – ред.).
"Попытки изменения церковного календаря под политическим давлением неоднократно имели место в прошлом. Общий вывод, который позволяет сделать история, таков: административные вмешательства в живую ткань церковной жизни до добра не доводят, порождая разногласия и раздоры. Впрочем, наблюдая за нынешней деятельностью государственных чиновников Украины, ответственных за государственно-церковные отношения, можно составить впечатление, что им только того и нужно", - сказал Балашов, комментируя вопрос о риске насильственного перевода УПЦ на григорианский или новоюлианский календарь.
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Он напомнил, что православные верующие столкнулись с насильственным изменением календарной традиции сто лет назад, в первой половине ХХ века, "в Финляндии, в Польше, в Эстонии, в Бессарабии (нынешняя территория Молдавии), находившейся тогда под румынским правлением".
"Нечто похожее происходило и в Греции, когда затеявший календарную реформу патриарх Константинопольский Мелетий Метаксакис захотел таким образом укрепить свои политические связи с англичанами. Цель всюду была одна: как можно дальше дистанцироваться от России и показать свою солидарность с "прогрессивным" западным человечеством. А в Советской России для коммунистических идеологов это был способ показать разрыв с дореволюционным прошлым. Власти требовали от святого патриарха Тихона перейти на "новый стиль", и даже на короткое время смогли добиться его согласия", - рассказал священник.
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Однако, по его словам, в результате таких действий "практически всюду возникали конфликты в церковной среде, верующие отказывались следовать новым правилам", причем "сопротивляющихся преследовали, отстраняли от службы, были даже случаи арестов и полицейских рейдов для насаждения "правильного" календаря".
"Со временем в большинстве стран, которые усердно насаждали новый стиль церковного календаря, от него отказались. В 2014 году соответствующее решение приняла Польская православная церковь. В Греции и ряде других стран новый стиль в церковной жизни сохранился, но ценой стали "старостильные расколы", которые сохраняют довольно высокую массовость приверженцев на протяжении уже долгих десятилетий", - заключил собеседник агентства.
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