https://ria.ru/20230210/izrail-1851137002.html
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 10.02.2023
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль
Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:16
2023-02-10T14:16
2023-02-10T14:16
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция, сообщает министерство туризма государства.В итоге за первый месяц страну посетили 257,4 тысячи туристов, что всего на десять процентов ниже, чем за аналогичный месяц рекордного допандемийного 2019 года и на 457 процентов выше января 2022-го, когда въезд в Израиль был ограничен.Из США турпоток составил 73,4 тысячи гостей, из России – 18,8 тысячи, из Франции – 14,1 тысячи. Также в пятерку лидеров по числу гостей вошли Великобритания и Италия.
https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, израиль, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Израиль, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль, который посетили 257 тысяч гостей
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция, сообщает министерство туризма государства.
В итоге за первый месяц страну посетили 257,4 тысячи туристов, что всего на десять процентов ниже, чем за аналогичный месяц рекордного допандемийного 2019 года и на 457 процентов выше января 2022-го, когда въезд в Израиль был ограничен.
Из США турпоток составил 73,4 тысячи гостей, из России – 18,8 тысячи, из Франции – 14,1 тысячи. Также в пятерку лидеров по числу гостей вошли Великобритания и Италия.