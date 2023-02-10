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Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 10.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230210/izrail-1851137002.html
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 10.02.2023
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль
Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:16
2023-02-10T14:16
туризм
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израиль
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция, сообщает министерство туризма государства.В итоге за первый месяц страну посетили 257,4 тысячи туристов, что всего на десять процентов ниже, чем за аналогичный месяц рекордного допандемийного 2019 года и на 457 процентов выше января 2022-го, когда въезд в Израиль был ограничен.Из США турпоток составил 73,4 тысячи гостей, из России – 18,8 тысячи, из Франции – 14,1 тысячи. Также в пятерку лидеров по числу гостей вошли Великобритания и Италия.
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новости - туризм, туристы, туризм, израиль, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Израиль, куда можно лететь, Отдых на море
14:16 10.02.2023
 
Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль

Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль, который посетили 257 тысяч гостей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция, сообщает министерство туризма государства.
В итоге за первый месяц страну посетили 257,4 тысячи туристов, что всего на десять процентов ниже, чем за аналогичный месяц рекордного допандемийного 2019 года и на 457 процентов выше января 2022-го, когда въезд в Израиль был ограничен.
Из США турпоток составил 73,4 тысячи гостей, из России – 18,8 тысячи, из Франции – 14,1 тысячи. Также в пятерку лидеров по числу гостей вошли Великобритания и Италия.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмИзраилькуда можно лететьОтдых на море
 
 
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