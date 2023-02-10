https://ria.ru/20230210/izrail-1851137002.html

Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль

Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль - РИА Новости, 10.02.2023

Россияне заняли второе место по турпотоку в Израиль

Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:16

2023-02-10T14:16

2023-02-10T14:16

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристический поток в Израиль восстанавливается хорошими темпами, списке стран-лидеров по числу гостей за январь 2023 года оказались США, Россия и Франция, сообщает министерство туризма государства.В итоге за первый месяц страну посетили 257,4 тысячи туристов, что всего на десять процентов ниже, чем за аналогичный месяц рекордного допандемийного 2019 года и на 457 процентов выше января 2022-го, когда въезд в Израиль был ограничен.Из США турпоток составил 73,4 тысячи гостей, из России – 18,8 тысячи, из Франции – 14,1 тысячи. Также в пятерку лидеров по числу гостей вошли Великобритания и Италия.

https://ria.ru/20230208/izrail-1849971393.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, израиль, куда можно лететь, отдых на море