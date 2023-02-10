https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье - РИА Новости, 10.02.2023
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье
Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:23
2023-02-10T06:23
2023-02-10T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
польша
николаевская область
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА Новости активист подполья города. "Теперь (польские наемники. — Прим. ред.) — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции", — сказал подпольщик в переданном агентству видеосообщении.Также он анонсировал несколько акций возмездия.Ранее он же сообщал, что 5 декабря прошлого года полиция отказала в возбуждении уголовных дел после изнасилования польскими наемниками двух девушек в Николаеве, поскольку, по его словам, местным правоохранительным органом поступило указание из Киева не обращать внимания на противоправные действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230210/monastyr-1851006895.html
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06:23 10.02.2023 (обновлено: 06:35 10.02.2023)
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье
Николаевское подполье рассказало об изнасиловании несовершеннолетней польскими наемниками