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Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье - РИА Новости, 10.02.2023
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье
Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:23
2023-02-10T06:35
специальная военная операция на украине
в мире
польша
николаевская область
николаев (украина)
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА Новости активист подполья города. "Теперь (польские наемники. — Прим. ред.) — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции", — сказал подпольщик в переданном агентству видеосообщении.Также он анонсировал несколько акций возмездия.Ранее он же сообщал, что 5 декабря прошлого года полиция отказала в возбуждении уголовных дел после изнасилования польскими наемниками двух девушек в Николаеве, поскольку, по его словам, местным правоохранительным органом поступило указание из Киева не обращать внимания на противоправные действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230210/monastyr-1851006895.html
польша
николаевская область
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в мире, польша, николаевская область, николаев (украина), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Николаевская область, Николаев (Украина), Владимир Зеленский
06:23 10.02.2023 (обновлено: 06:35 10.02.2023)
 
Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье

Николаевское подполье рассказало об изнасиловании несовершеннолетней польскими наемниками

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА Новости активист подполья города.
"Теперь (польские наемники. — Прим. ред.) — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции", — сказал подпольщик в переданном агентству видеосообщении.
Также он анонсировал несколько акций возмездия.
"Мы работаем, скоро проведем несколько акций, поэтому ждите, победа будет за нами!" — обратился он к землякам.
Ранее он же сообщал, что 5 декабря прошлого года полиция отказала в возбуждении уголовных дел после изнасилования польскими наемниками двух девушек в Николаеве, поскольку, по его словам, местным правоохранительным органом поступило указание из Киева не обращать внимания на противоправные действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаНиколаевская областьНиколаев (Украина)Владимир Зеленский
 
 
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