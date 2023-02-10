https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html

Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье

Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье - РИА Новости, 10.02.2023

Польские наемники изнасиловали девочку, сообщили в николаевском подполье

Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:23

2023-02-10T06:23

2023-02-10T06:35

специальная военная операция на украине

в мире

польша

николаевская область

николаев (украина)

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, при этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием, рассказал РИА Новости активист подполья города. "Теперь (польские наемники. — Прим. ред.) — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции", — сказал подпольщик в переданном агентству видеосообщении.Также он анонсировал несколько акций возмездия.Ранее он же сообщал, что 5 декабря прошлого года полиция отказала в возбуждении уголовных дел после изнасилования польскими наемниками двух девушек в Николаеве, поскольку, по его словам, местным правоохранительным органом поступило указание из Киева не обращать внимания на противоправные действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230210/monastyr-1851006895.html

польша

николаевская область

николаев (украина)

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в мире, польша, николаевская область, николаев (украина), владимир зеленский