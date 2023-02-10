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Минобороны Германии не обсуждает поставку истребителей Украине - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны Германии не обсуждает поставку истребителей Украине
Минобороны Германии не обсуждает поставку истребителей Украине - РИА Новости, 10.02.2023
Минобороны Германии не обсуждает поставку истребителей Украине
Поставка истребителей Киеву не стоит на повестке дня Германии, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:48
2023-02-10T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Поставка истребителей Киеву не стоит на повестке дня Германии, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц. "На данный момент для нас поставки (истребителей) не являются темой", - сказал представитель минобороны ФРГ на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, проверяет ли минобороны ФРГ доступность истребителей, которые можно было бы отправить на Украину в случае принятия такого решения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в январе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, германия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:48 10.02.2023
 
Минобороны Германии не обсуждает поставку истребителей Украине

Минобороны Германии заявило, что поставка Киеву истребителей не стоит на повестке дня

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Поставка истребителей Киеву не стоит на повестке дня Германии, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц.
"На данный момент для нас поставки (истребителей) не являются темой", - сказал представитель минобороны ФРГ на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, проверяет ли минобороны ФРГ доступность истребителей, которые можно было бы отправить на Украину в случае принятия такого решения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в январе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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