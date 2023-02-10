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Украина запросила у Нидерландов истребители F-16 - РИА Новости, 10.02.2023
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Украина запросила у Нидерландов истребители F-16
Украина запросила у Нидерландов истребители F-16 - РИА Новости, 10.02.2023
Украина запросила у Нидерландов истребители F-16
Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:23
2023-02-10T09:23
в мире
украина
россия
нидерланды
дмитрий песков
сергей лавров
нато
f-16
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. "Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками", - приводит слова Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По ее словам, Нидерландам сначала также необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения. "Это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом вопросе", - добавила министр обороны. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. Кроме того, в Гааге заявили, что рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, а также что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard для Киева. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, нидерланды, дмитрий песков, сергей лавров, нато, f-16, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
09:23 10.02.2023
 
Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: Украина запросила у страны истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer GironBстребитель F-16 Fighting Falcon
Bстребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer Giron
Bстребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
"Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками", - приводит слова Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
По ее словам, Нидерландам сначала также необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения.
"Это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом вопросе", - добавила министр обороны.
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03:59
Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
Кроме того, в Гааге заявили, что рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, а также что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard для Киева.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияНидерландыДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОF-16Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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