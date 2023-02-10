https://ria.ru/20230210/istrebiteli-1851022268.html

Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Украина запросила у Нидерландов истребители F-16 - РИА Новости, 10.02.2023

Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:23

2023-02-10T09:23

2023-02-10T09:23

в мире

украина

россия

нидерланды

дмитрий песков

сергей лавров

нато

f-16

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. "Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками", - приводит слова Оллонгрен Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По ее словам, Нидерландам сначала также необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения. "Это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом вопросе", - добавила министр обороны. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. Кроме того, в Гааге заявили, что рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, а также что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard для Киева. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/krym-1851000871.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, нидерланды, дмитрий песков, сергей лавров, нато, f-16, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )