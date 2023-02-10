https://ria.ru/20230210/istoriya-1850325810.html

Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города

Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города - РИА Новости, 10.02.2023

Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города

Нацистская Германия, воодушевленная началом Второй мировой войны, имела четкие планы на оккупированные территории в Восточной Европе. Но благодаря... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:00

варшава

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153118/63/1531186333_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_46f0b2526e2e4d9ffe06e5234c86a022.jpg

Нацистская Германия, воодушевленная началом Второй мировой войны, имела четкие планы на оккупированные территории в Восточной Европе. Но благодаря Сталинградской битве и дальнейшим успехам советских войск им не суждено было сбыться. О том, что готовил Гитлер для жителей покоренных городов, — в материале РИА Новости.Варшавская перестройкаС осени 1939-го пост главного архитектора оккупированной польской столицы занимал немецкий инженер Фридрих Пабст. Именно его именем назван план переустройства Варшавы, которая должна была стать местом проживания элиты рейха.Перестройкой замысел Пабста назвать тяжело. Предполагалось, что площадь польской столицы сократится с 142 квадратных километров до 15. Естественно, жителям Варшавы места не было: население хотели сократить в десять раз (с 1,3 миллиона человек). Тридцать тысяч польских рабов решили выселить на периферию, а 100 тысяч немцев заняли бы внутреннюю часть города, 95 процентов зданий подлежали сносу.Гитлер поддерживал "план Пабста", говоря, что Варшаву необходимо "низвести до ранга провинциального города".Нацистский архитектор был убит в 1943-м, его замысел немцы так и не воплотили в жизнь. Но он был лишь частью огромного комплекса мер для оккупированных территорий, объединенного названием "План Ост".Убить током или голодомВ сентябре 1941-го отдел обороны Верховного командования вермахта (ОКВ) представил записку, в которой предложил варианты решения "проблемы Ленинграда", взятого в блокаду.Одной из опций был захват по примеру других оккупированных городов. Но это предполагало "ответственность за снабжение населения". Тратиться на такое нацисты не захотели. Вторым вариантом стало окружение Ленинграда колючей проволокой под электрическим напряжением. Всех, кто попытался бы вырваться, предлагали расстреливать из пулеметов. От такого подхода решили отказаться из опасения эпидемии на огороженной территории.Третий подход — уморить трудоспособное мужское население голодом, выведя перед этим из окружения женщин и детей. Но и в этом случае немцы боялись возможного распространения болезней.Для Гитлера Ленинград, как колыбель революции, имел глубокое символичное значение, поэтому в итоге в ОКВ решили относиться к городу как к военному объекту, фюрер просто хотел стереть его с лица земли. Задачу должна была выполнить авиация.Это, по задумке нацистов, было бы для Сталина не только военным, но и моральным поражением, способным заложить фундамент для взятия Москвы.Судьба столицыСпустя два месяца Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) выпустило для группы армий "Центр" указание "О порядке захвата Москвы и обращении с ее населением"."Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником, — отмечается в документе под грифом "совершенно секретно". — Так же, как и в Киеве, для наших войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия".Как и в случае с Северной столицей, немцы опасались эпидемий, "поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города".При этом нацисты отмечали, что коридоры, "предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать"."Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии. Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными восточными районами и использовать их", — заключали в вермахте."План Ост", как и многие другие амбициозные и бесчеловечные задумки Гитлера, провалился. После поражения под Сталинградом нацистам пришлось думать уже не об обустройстве будущей империи, а о сохранении своей военной машины. Рассекреченные документы вермахта лишь доказывают, что никаких поблажек, вроде тех, которые были в Западной Европе, для Востока вермахт не предусматривал.

https://ria.ru/20170831/1501460401.html

https://ria.ru/20230123/leningrad-1846857048.html

https://ria.ru/20120420/630092483.html

варшава

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

варшава, москва, россия