Рейтинг@Mail.ru
Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/istoriya-1850325810.html
Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города
Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города - РИА Новости, 10.02.2023
Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города
Нацистская Германия, воодушевленная началом Второй мировой войны, имела четкие планы на оккупированные территории в Восточной Европе. Но благодаря... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:00
2023-02-10T08:00
варшава
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153118/63/1531186333_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_46f0b2526e2e4d9ffe06e5234c86a022.jpg
Нацистская Германия, воодушевленная началом Второй мировой войны, имела четкие планы на оккупированные территории в Восточной Европе. Но благодаря Сталинградской битве и дальнейшим успехам советских войск им не суждено было сбыться. О том, что готовил Гитлер для жителей покоренных городов, — в материале РИА Новости.Варшавская перестройкаС осени 1939-го пост главного архитектора оккупированной польской столицы занимал немецкий инженер Фридрих Пабст. Именно его именем назван план переустройства Варшавы, которая должна была стать местом проживания элиты рейха.Перестройкой замысел Пабста назвать тяжело. Предполагалось, что площадь польской столицы сократится с 142 квадратных километров до 15. Естественно, жителям Варшавы места не было: население хотели сократить в десять раз (с 1,3 миллиона человек). Тридцать тысяч польских рабов решили выселить на периферию, а 100 тысяч немцев заняли бы внутреннюю часть города, 95 процентов зданий подлежали сносу.Гитлер поддерживал "план Пабста", говоря, что Варшаву необходимо "низвести до ранга провинциального города".Нацистский архитектор был убит в 1943-м, его замысел немцы так и не воплотили в жизнь. Но он был лишь частью огромного комплекса мер для оккупированных территорий, объединенного названием "План Ост".Убить током или голодомВ сентябре 1941-го отдел обороны Верховного командования вермахта (ОКВ) представил записку, в которой предложил варианты решения "проблемы Ленинграда", взятого в блокаду.Одной из опций был захват по примеру других оккупированных городов. Но это предполагало "ответственность за снабжение населения". Тратиться на такое нацисты не захотели. Вторым вариантом стало окружение Ленинграда колючей проволокой под электрическим напряжением. Всех, кто попытался бы вырваться, предлагали расстреливать из пулеметов. От такого подхода решили отказаться из опасения эпидемии на огороженной территории.Третий подход — уморить трудоспособное мужское население голодом, выведя перед этим из окружения женщин и детей. Но и в этом случае немцы боялись возможного распространения болезней.Для Гитлера Ленинград, как колыбель революции, имел глубокое символичное значение, поэтому в итоге в ОКВ решили относиться к городу как к военному объекту, фюрер просто хотел стереть его с лица земли. Задачу должна была выполнить авиация.Это, по задумке нацистов, было бы для Сталина не только военным, но и моральным поражением, способным заложить фундамент для взятия Москвы.Судьба столицыСпустя два месяца Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) выпустило для группы армий "Центр" указание "О порядке захвата Москвы и обращении с ее населением"."Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником, — отмечается в документе под грифом "совершенно секретно". — Так же, как и в Киеве, для наших войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия".Как и в случае с Северной столицей, немцы опасались эпидемий, "поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города".При этом нацисты отмечали, что коридоры, "предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать"."Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии. Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными восточными районами и использовать их", — заключали в вермахте."План Ост", как и многие другие амбициозные и бесчеловечные задумки Гитлера, провалился. После поражения под Сталинградом нацистам пришлось думать уже не об обустройстве будущей империи, а о сохранении своей военной машины. Рассекреченные документы вермахта лишь доказывают, что никаких поблажек, вроде тех, которые были в Западной Европе, для Востока вермахт не предусматривал.
https://ria.ru/20170831/1501460401.html
https://ria.ru/20230123/leningrad-1846857048.html
https://ria.ru/20120420/630092483.html
варшава
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153118/63/1531186333_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_01d6f1601ca3a8181db4c7e4374c40e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
варшава, москва, россия
Варшава, Москва, Россия
08:00 10.02.2023
 

Тайные планы Гитлера. Во что немцы хотели превратить захваченные города

© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в медиабанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Букчин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Нацистская Германия, воодушевленная началом Второй мировой войны, имела четкие планы на оккупированные территории в Восточной Европе. Но благодаря Сталинградской битве и дальнейшим успехам советских войск им не суждено было сбыться. О том, что готовил Гитлер для жителей покоренных городов, — в материале РИА Новости.

Варшавская перестройка

С осени 1939-го пост главного архитектора оккупированной польской столицы занимал немецкий инженер Фридрих Пабст. Именно его именем назван план переустройства Варшавы, которая должна была стать местом проживания элиты рейха.
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2017
31 августа 2017, 12:52
Польша пострадала во Второй мировой больше других стран, заявили в Варшаве
Перестройкой замысел Пабста назвать тяжело. Предполагалось, что площадь польской столицы сократится с 142 квадратных километров до 15. Естественно, жителям Варшавы места не было: население хотели сократить в десять раз (с 1,3 миллиона человек). Тридцать тысяч польских рабов решили выселить на периферию, а 100 тысяч немцев заняли бы внутреннюю часть города, 95 процентов зданий подлежали сносу.
Гитлер поддерживал "план Пабста", говоря, что Варшаву необходимо "низвести до ранга провинциального города".
Нацистский архитектор был убит в 1943-м, его замысел немцы так и не воплотили в жизнь. Но он был лишь частью огромного комплекса мер для оккупированных территорий, объединенного названием "План Ост".

Убить током или голодом

В сентябре 1941-го отдел обороны Верховного командования вермахта (ОКВ) представил записку, в которой предложил варианты решения "проблемы Ленинграда", взятого в блокаду.
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 16:57
День снятия блокады Ленинграда: дата, история полного освобождения города
Одной из опций был захват по примеру других оккупированных городов. Но это предполагало "ответственность за снабжение населения". Тратиться на такое нацисты не захотели. Вторым вариантом стало окружение Ленинграда колючей проволокой под электрическим напряжением. Всех, кто попытался бы вырваться, предлагали расстреливать из пулеметов. От такого подхода решили отказаться из опасения эпидемии на огороженной территории.
Третий подход — уморить трудоспособное мужское население голодом, выведя перед этим из окружения женщин и детей. Но и в этом случае немцы боялись возможного распространения болезней.
Для Гитлера Ленинград, как колыбель революции, имел глубокое символичное значение, поэтому в итоге в ОКВ решили относиться к городу как к военному объекту, фюрер просто хотел стереть его с лица земли. Задачу должна была выполнить авиация.
Это, по задумке нацистов, было бы для Сталина не только военным, но и моральным поражением, способным заложить фундамент для взятия Москвы.

Судьба столицы

Спустя два месяца Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) выпустило для группы армий "Центр" указание "О порядке захвата Москвы и обращении с ее населением".
Оборона Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2012
20 апреля 2012, 09:00
Битва за Москву: судьбоносное сражение Второй мировой20 апреля исполняется 70 лет со дня окончания битвы за Москву, крупнейшего сражения Второй мировой войны, во многом предопределившего ее исход, и в целом дальнейшее развитие человечества. Маршал Жуков (в период этого сражения командовавший Западным фронтом) в своих мемуарах писал: "когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву".
"Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником, — отмечается в документе под грифом "совершенно секретно". — Так же, как и в Киеве, для наших войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия".
Как и в случае с Северной столицей, немцы опасались эпидемий, "поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города".
При этом нацисты отмечали, что коридоры, "предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать".
"Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии. Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными восточными районами и использовать их", — заключали в вермахте.
"План Ост", как и многие другие амбициозные и бесчеловечные задумки Гитлера, провалился. После поражения под Сталинградом нацистам пришлось думать уже не об обустройстве будущей империи, а о сохранении своей военной машины. Рассекреченные документы вермахта лишь доказывают, что никаких поблажек, вроде тех, которые были в Западной Европе, для Востока вермахт не предусматривал.
 
ВаршаваМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала