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Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84 процента - РИА Новости, 10.02.2023
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Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84 процента
Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84 процента - РИА Новости, 10.02.2023
Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84 процента
Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84% с 0,78% в декабре, в годовом выражении замедлилась до 11,77% с 11,94% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:11
2023-02-10T19:11
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
инфляция
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84% с 0,78% в декабре, в годовом выражении замедлилась до 11,77% с 11,94% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,84% (в январе 2022 года – 100,99%)", - говорится в документе. В годовом выражении рост цен в январе замедлился до 11,77% с 11,94% в декабре. Рост цен в месячном выражении в январе стал максимальным с апреля 2022 года, как и говорила ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. В декабре прошлого года инфляция в месячном выражении на уровне 0,78% объяснялась индексацией тарифов ЖКХ с 1 декабря. Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в январе в месячном выражении составила 1,32% после 0,6% в декабре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 10,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,21% (в годовом выражении рост на 12,19%). Услуги прибавили 1,01% к декабрю прошлого года (рост год к году - на 13,47%). Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 44 субъектах РФ. В наибольшей степени в Севастополе (на 1,8%) в связи с удорожанием продуктов питания – на 2,6%. В документе также указано, что статистика по инфляции за январь приведена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в марте-апреле планирует представить обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз в пятницу, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, инфляция
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Цены, Инфляция
19:11 10.02.2023
 
Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84 процента

Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84%, в годовом выражении замедлилась до 11,77%

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Российский рубль - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инфляция в России в январе ускорилась до 0,84% с 0,78% в декабре, в годовом выражении замедлилась до 11,77% с 11,94% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,84% (в январе 2022 года – 100,99%)", - говорится в документе.
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В годовом выражении рост цен в январе замедлился до 11,77% с 11,94% в декабре.
Рост цен в месячном выражении в январе стал максимальным с апреля 2022 года, как и говорила ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. В декабре прошлого года инфляция в месячном выражении на уровне 0,78% объяснялась индексацией тарифов ЖКХ с 1 декабря.
Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в январе в месячном выражении составила 1,32% после 0,6% в декабре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 10,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,21% (в годовом выражении рост на 12,19%). Услуги прибавили 1,01% к декабрю прошлого года (рост год к году - на 13,47%).
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Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 44 субъектах РФ. В наибольшей степени в Севастополе (на 1,8%) в связи с удорожанием продуктов питания – на 2,6%.
В документе также указано, что статистика по инфляции за январь приведена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в марте-апреле планирует представить обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз в пятницу, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЦеныИнфляция
 
 
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