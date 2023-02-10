https://ria.ru/20230210/gripp-1850994296.html

Врач назвал способы ускорить восстановление после гриппа

Врач назвал способы ускорить восстановление после гриппа - РИА Новости, 10.02.2023

Врач назвал способы ускорить восстановление после гриппа

На восстановление организма после гриппа может уйти месяц, но есть способ ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T02:15

2023-02-10T02:15

2023-02-10T02:15

общество

россия

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грипп

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На восстановление организма после гриппа может уйти месяц, но есть способ ускорить этот процесс, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.Переболевший респираторной вирусной инфекцией человек может ощущать слабость, упадок сил, жаловаться на плохое настроение, отметил собеседник радио. Особенно характерно это астеническое состояние для людей, перенесших грипп, добавил он. По словам врача, в первое время после болезни велик риск заразиться вторичной инфекцией.Восстановление после гриппа может занять три недели и даже месяц, продолжил он."Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста. Молодой организм будет быстрее восстанавливаться, пожилому потребуется больше времени", — предупредил Горенков.Медицинские программы реабилитации после COVID-19 подходят и тем, кто переболел гриппом, уверен он.Кроме того, укрепить организм и ускорить его восстановление поможет прием витаминов и некоторых фитопрепаратов, считает врач.Перенесшему грипп человеку следует постепенно увеличивать физическую нагрузку, это будет положительно влиять на процесс реабилитации, добавил он."Это могут быть прогулки на свежем воздухе, начинать лучше с небольших расстояний. Не надо сразу идти в фитнес-зал", — посоветовал Горенков.

https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

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общество, россия, здоровье, грипп, коронавирус covid-19