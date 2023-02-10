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Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе - РИА Новости, 10.02.2023
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Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе
Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе - РИА Новости, 10.02.2023
Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе
Нужно анализировать как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, но сложности возникнуть могут, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:15
2023-02-10T13:21
минск
польша
варшава
дмитрий песков
мариуш каминьский
в мире
экономика
белоруссия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нужно анализировать как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, но сложности возникнуть могут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". Белорусский госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в "Бобровниках", а решение Варшавы может привести к коллапсу в пунктах пропуска.
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минск, польша, варшава, дмитрий песков, мариуш каминьский, в мире, экономика, белоруссия, россия
Минск, Польша, Варшава, Дмитрий Песков, Мариуш Каминьский, В мире, Экономика, Белоруссия, Россия
13:15 10.02.2023 (обновлено: 13:21 10.02.2023)
 
Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе

Песков: нужен анализ влияния закрытия перехода на польско-белорусской границе на Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нужно анализировать как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, но сложности возникнуть могут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надо анализировать. Я думаю, что есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации, какой объем грузов через эти переходы шел до сих пор. Но, безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать, перед тем как просчитать дальнейшие шаги", - сказал Песков.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". Белорусский госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в "Бобровниках", а решение Варшавы может привести к коллапсу в пунктах пропуска.
Закрытие КПП Бобровники на польско-белорусской границе
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