https://ria.ru/20230210/granitsa-1851120961.html

Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе

Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе - РИА Новости, 10.02.2023

Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе

Нужно анализировать как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, но сложности возникнуть могут, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:15

2023-02-10T13:15

2023-02-10T13:21

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польша

варшава

дмитрий песков

мариуш каминьский

в мире

экономика

белоруссия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нужно анализировать как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, но сложности возникнуть могут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". Белорусский госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в "Бобровниках", а решение Варшавы может привести к коллапсу в пунктах пропуска.

https://ria.ru/20230210/kpp-1851085336.html

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польша

варшава

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минск, польша, варшава, дмитрий песков, мариуш каминьский, в мире, экономика, белоруссия, россия