13:15 10.02.2023 (обновлено: 13:21 10.02.2023)
Песков прокомментировал закрытие КПП на польско-белорусской границе
Песков: нужен анализ влияния закрытия перехода на польско-белорусской границе на Россию
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нужно анализировать как отразится закрытие перехода на польско-белорусской границе на России, но сложности возникнуть могут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надо анализировать. Я думаю, что есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации, какой объем грузов через эти переходы шел до сих пор. Но, безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать, перед тем как просчитать дальнейшие шаги", - сказал Песков.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") в "интересах государственной безопасности". Белорусский госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в "Бобровниках", а решение Варшавы может привести к коллапсу в пунктах пропуска.