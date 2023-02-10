https://ria.ru/20230210/germaniya-1851339050.html
АдГ обвинила бундестаг в искажении смыслов по поставкам оружия Украине
АдГ обвинила бундестаг в искажении смыслов по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 10.02.2023
АдГ обвинила бундестаг в искажении смыслов по поставкам оружия Украине
Несмотря на "оруэлловское" искажение смыслов в бундестаге, где поставляемое Киеву оружие называют вкладом в мир, а мирную инициативу - пропагандой РФ,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:27
2023-02-10T23:27
2023-02-10T23:27
в мире
украина
германия
тино крупалла
сара вагенкнехт
олаф шольц
левая (партия)
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Несмотря на "оруэлловское" искажение смыслов в бундестаге, где поставляемое Киеву оружие называют вкладом в мир, а мирную инициативу - пропагандой РФ, "Альтернатива для Германии" (АдГ) и в дальнейшем будет всеми силами выступать за мир, пишут в своем заявлении председатели оппозиционной партии Алиса Вайдель и Тино Крупалла. В четверг в бундестаге прошли дебаты по мирной инициативе АдГ. Инициатива предполагает увязать всякую поддержку Киева с его готовностью к серьезным мирным переговорам, а также учитывать при разработке мирного плана интересы безопасности не только Украины, но и РФ. После почти 70-минутных дебатов законопроект был передан в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Реакция же других парламентских групп на предложение оказалась негативной. "В Бундестаге и не только мы сталкиваемся с фактически оруэлловским искажением языка, в котором поставки оружия в зону боевых действий подаются как вклад в дело мира, а немецкие танки Leopard на фронте даже якобы спасают жизни, как считает партия Зеленые", - говорится в сообщении лидеров АдГ, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В то же время любой, кто пытается остановить эскалацию и исследовать возможные пути прекращения огня между Россией и Украиной ожидаемо "обвиняется в пропаганде в пользу России", сетуют оппозиционные политики. Ранее Крупалла подписал петицию, выдвинутую представителем Левой партии Сарой Вагенкнехт, в которой содержится призыв к канцлеру страны Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры.
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в мире, украина, германия, тино крупалла, сара вагенкнехт, олаф шольц, левая (партия), альтернатива для германии (партия)
В мире, Украина, Германия, Тино Крупалла, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Левая (партия), Альтернатива для Германии (партия)
АдГ обвинила бундестаг в искажении смыслов по поставкам оружия Украине
АдГ обвинила бундестаг в "оруэлловском" искажении смыслов по поставкам оружия Украине
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Несмотря на "оруэлловское" искажение смыслов в бундестаге, где поставляемое Киеву оружие называют вкладом в мир, а мирную инициативу - пропагандой РФ, "Альтернатива для Германии" (АдГ) и в дальнейшем будет всеми силами выступать за мир, пишут в своем заявлении председатели оппозиционной партии Алиса Вайдель и Тино Крупалла.
В четверг в бундестаге прошли дебаты по мирной инициативе АдГ. Инициатива предполагает увязать всякую поддержку Киева с его готовностью к серьезным мирным переговорам, а также учитывать при разработке мирного плана интересы безопасности не только Украины, но и РФ. После почти 70-минутных дебатов законопроект был передан в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Реакция же других парламентских групп на предложение оказалась негативной.
"В Бундестаге и не только мы сталкиваемся с фактически оруэлловским искажением языка, в котором поставки оружия в зону боевых действий подаются как вклад в дело мира, а немецкие танки Leopard на фронте даже якобы спасают жизни, как считает партия Зеленые", - говорится в сообщении лидеров АдГ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В то же время любой, кто пытается остановить эскалацию и исследовать возможные пути прекращения огня между Россией
и Украиной ожидаемо "обвиняется в пропаганде в пользу России", сетуют оппозиционные политики.
"Но нас это не заставит падать духом: мы продолжим в бундестаге выступать за мир и сделаем все возможное, чтобы бессмысленные смерти на Украине прекратились, а Германию
не втянули еще больше в войну", - добавили они.
Ранее Крупалла подписал петицию, выдвинутую представителем Левой партии Сарой Вагенкнехт
, в которой содержится призыв к канцлеру страны Олафу Шольцу
остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры.