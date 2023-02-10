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Германия стала главной мишенью для США - РИА Новости, 10.02.2023
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Германия стала главной мишенью для США
Германия стала главной мишенью для США - РИА Новости, 10.02.2023
Германия стала главной мишенью для США
Эскалация геополитического кризиса усиливается не по дням, а по часам. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:00
2023-02-10T08:08
авторы
цены на нефть
германия
россия
сша
нато
g7
евросоюз
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Эскалация геополитического кризиса усиливается не по дням, а по часам.На повышение политического давления на пару делений барометра в других европейских столицах и на резкую, на первый взгляд, смену конфигурации в НАТО (вместо прежней оси Вашингтон — Берлин — Париж теперь действует ось Вашингтон — Лондон — Варшава) те, кому по должности положено заботиться о безопасности, а не ввергать общество в войну, реагируют, как щенки лабрадора. Задорно помахивая хвостиками и стремясь лизнуть хозяина в нос.Мы присутствуем не на площадке для выгула собачек, а становимся свидетелями того, как США, с одной стороны, проверяют способность России выдержать прямое (уже без демпферов) столкновение с Америкой, а с другой — проводят тесты на прочность европейского единства, о котором много говорили, но вплоть до последнего момента оно было не слишком заметно.Брюссель оказался не в состоянии выстроить антироссийский фронт с милитаристским уклоном.Для США нынешняя ситуация — последний шанс сохранить статус-кво, доставшийся после Второй мировой войны. Если Россия добыла победу ценой миллионов жизней, то Америка получила объем промышленного производства, который в тот момент составлял 45 процентов от общемирового ВВП.Европа была разрушена, Китай был аграрной страной, Япония получила две атомные бомбардировки. Конкурентов не было. Танцы с бубном под названием "план Маршалла" эффект лидерства закрепили. Начавшаяся холодная война должна была изничтожить СССР как противника экономически. Германия — та, что Западная, — была полностью под контролем американцев. На Францию не обращали внимания, поскольку она застряла, воюя в своих азиатских и африканских колониях.У США не было ни единого не то что равного, а хотя бы экономически сопоставимого соперника. Поэтому Америка могла делать все что хотела.Но синдром одинокого гиганта — совсем не безобидная штука в геополитике. Незаметно и по-немецки тщательно ФРГ совершила экономический рывок (помог нефтяной кризис и Ostpolitik, которую начал проводить канцлер Вилли Брандт). Германская промышленность стала расти на советском газе такими темпами, которые не снились в тот момент американскому производству. Тем временем Америка из-за многочисленных военных авантюр (редко когда удачных) очень постепенно, но стала слабеть экономически.На Востоке занимался экономический восход Японии. Еще более трудолюбивые, чем немцы, японцы сумели совершить экономическое и технологическое чудо.По мнению Вашингтона, который считал, что обе страны он не только победил, но и в каком-то смысле лишил суверенитета, это было не просто покушение на статус гегемона. За такое по законам джунглей принято наказывать. Про торговые войны с Японией, начавшиеся в конце 70-х и продолжившиеся в 80-е, не знает только ленивый. Американцы с помощью валютных инструментов девальвировали доллар и одновременно ввели 100-процентную пошлину на импорт японских чипов в страну. ВВП Японии был фактически обнулен. Почти на полтора десятилетия.С ФРГ тогда поступили мягче, оторвав от нужных ей в тот момент объемов советского газа. Как? А санкции ввели. И немцы не могли продавать Москве трубы большего диаметра. Ввели решением G7. Как ни сопротивлялись немцы с французами, Коль и Миттеран, но и они не устояли. Тогда санкции вводили, чтобы разрушить "империю зла". И своего добились.Можно говорить о наивности советского руководства, о том, что и так "экономика дышала на ладан", что спрос не поспевал за предложением, все это сантименты.А результат: США просто убрали своих экономических конкурентов, уже сопоставимых с ними по силе и объему экономики.Спустя 30 с небольшим лет ситуация повторилась. Промышленность Германии оказалась мощнее американской. И Россия, пригвожденная, казалось, намертво и навечно к тому, что она "проиграла" в холодной войне, рванула вперед.Но если ФРГ исторически и иерархически не могла проводить собственную внешнюю политику (с одной стороны, ее окорачивал Вашингтон, с другой — Брюссель), то на Россию эти ограничения не распространялись, и она последовательно отстаивала свои интересы на международной арене. Можно только вообразить ярость Вашингтона, который видел Меркель и Путина, беседующих на одном языке. Во всех смыслах слова.Точкой слома выбрали Украину — и начали работать так, как это делают американцы. Без белых перчаток и без стеснения.Цель — оторвать Россию от Германии — должна быть достигнута в два этапа. Первый — санкции. Второй — чтобы исчезли любые Ostpolitik и общий язык: прямое боестолкновение немецких и русских танков.Все думают, что Евросоюз защищает Украину? Отнюдь. ЕС разбирает себя по кирпичику, чтобы стать фундаментом тотального господства США в мировой экономике.Все думают, что США намерены столкнуться с Россией? Нет, вначале им нужно экономически уничтожить Германию. Кстати, это почти удалось.Ну а дальше схватка. Уже не одинокого гиганта и "региональной бензоколонки", а держав, одна из которых понимает, что ее экономическое могущество может лопнуть, а другая знает: есть нечто поважнее денег. Были бы идеалы, а экономика при имеющихся ресурсах выдержит и не такую турбулентность.Ужас сейчас испытывают в Вашингтоне, не в Москве, потому что понимают: время, место и исторический опыт — на стороне России.
https://ria.ru/20230209/rossiya-1850799267.html
https://ria.ru/20230112/ssha-1844446133.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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авторы, цены на нефть, германия, россия, сша, нато, g7, евросоюз
Авторы, Цены на нефть, Германия, Россия, США, НАТО, G7, Евросоюз
08:00 10.02.2023 (обновлено: 08:08 10.02.2023)
 

Германия стала главной мишенью для США

© AP Photo / Michael ProbstКвартал банков во Франкфурте-на-Майне, Германия
Квартал банков во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
Квартал банков во Франкфурте-на-Майне, Германия
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Эскалация геополитического кризиса усиливается не по дням, а по часам.
На повышение политического давления на пару делений барометра в других европейских столицах и на резкую, на первый взгляд, смену конфигурации в НАТО (вместо прежней оси Вашингтон — Берлин — Париж теперь действует ось Вашингтон — Лондон — Варшава) те, кому по должности положено заботиться о безопасности, а не ввергать общество в войну, реагируют, как щенки лабрадора. Задорно помахивая хвостиками и стремясь лизнуть хозяина в нос.
Мы присутствуем не на площадке для выгула собачек, а становимся свидетелями того, как США, с одной стороны, проверяют способность России выдержать прямое (уже без демпферов) столкновение с Америкой, а с другой — проводят тесты на прочность европейского единства, о котором много говорили, но вплоть до последнего момента оно было не слишком заметно.
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 12:29Специальная военная операция на Украине
США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле
Брюссель оказался не в состоянии выстроить антироссийский фронт с милитаристским уклоном.
Для США нынешняя ситуация — последний шанс сохранить статус-кво, доставшийся после Второй мировой войны. Если Россия добыла победу ценой миллионов жизней, то Америка получила объем промышленного производства, который в тот момент составлял 45 процентов от общемирового ВВП.
Европа была разрушена, Китай был аграрной страной, Япония получила две атомные бомбардировки. Конкурентов не было. Танцы с бубном под названием "план Маршалла" эффект лидерства закрепили. Начавшаяся холодная война должна была изничтожить СССР как противника экономически. Германия — та, что Западная, — была полностью под контролем американцев. На Францию не обращали внимания, поскольку она застряла, воюя в своих азиатских и африканских колониях.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:49
"Привыкайте": Америке указали на ее место в мире
У США не было ни единого не то что равного, а хотя бы экономически сопоставимого соперника. Поэтому Америка могла делать все что хотела.
Но синдром одинокого гиганта — совсем не безобидная штука в геополитике. Незаметно и по-немецки тщательно ФРГ совершила экономический рывок (помог нефтяной кризис и Ostpolitik, которую начал проводить канцлер Вилли Брандт). Германская промышленность стала расти на советском газе такими темпами, которые не снились в тот момент американскому производству. Тем временем Америка из-за многочисленных военных авантюр (редко когда удачных) очень постепенно, но стала слабеть экономически.
На Востоке занимался экономический восход Японии. Еще более трудолюбивые, чем немцы, японцы сумели совершить экономическое и технологическое чудо.
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:00
Готовятся к худшему: США и Европа не смогли договориться
По мнению Вашингтона, который считал, что обе страны он не только победил, но и в каком-то смысле лишил суверенитета, это было не просто покушение на статус гегемона. За такое по законам джунглей принято наказывать. Про торговые войны с Японией, начавшиеся в конце 70-х и продолжившиеся в 80-е, не знает только ленивый. Американцы с помощью валютных инструментов девальвировали доллар и одновременно ввели 100-процентную пошлину на импорт японских чипов в страну. ВВП Японии был фактически обнулен. Почти на полтора десятилетия.
С ФРГ тогда поступили мягче, оторвав от нужных ей в тот момент объемов советского газа. Как? А санкции ввели. И немцы не могли продавать Москве трубы большего диаметра. Ввели решением G7. Как ни сопротивлялись немцы с французами, Коль и Миттеран, но и они не устояли. Тогда санкции вводили, чтобы разрушить "империю зла". И своего добились.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 15:38
СМИ рассказали о критической зависимости Европы от США из-за Украины
Можно говорить о наивности советского руководства, о том, что и так "экономика дышала на ладан", что спрос не поспевал за предложением, все это сантименты.
А результат: США просто убрали своих экономических конкурентов, уже сопоставимых с ними по силе и объему экономики.
Спустя 30 с небольшим лет ситуация повторилась. Промышленность Германии оказалась мощнее американской. И Россия, пригвожденная, казалось, намертво и навечно к тому, что она "проиграла" в холодной войне, рванула вперед.
Но если ФРГ исторически и иерархически не могла проводить собственную внешнюю политику (с одной стороны, ее окорачивал Вашингтон, с другой — Брюссель), то на Россию эти ограничения не распространялись, и она последовательно отстаивала свои интересы на международной арене. Можно только вообразить ярость Вашингтона, который видел Меркель и Путина, беседующих на одном языке. Во всех смыслах слова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:46
В планы США входит экономическое подавление Европы, заявил Лавров
Точкой слома выбрали Украину — и начали работать так, как это делают американцы. Без белых перчаток и без стеснения.
Цель — оторвать Россию от Германии — должна быть достигнута в два этапа. Первый — санкции. Второй — чтобы исчезли любые Ostpolitik и общий язык: прямое боестолкновение немецких и русских танков.
Все думают, что Евросоюз защищает Украину? Отнюдь. ЕС разбирает себя по кирпичику, чтобы стать фундаментом тотального господства США в мировой экономике.
Все думают, что США намерены столкнуться с Россией? Нет, вначале им нужно экономически уничтожить Германию. Кстати, это почти удалось.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 17:23
В Германии раскрыли, как США подставили Европу
Ну а дальше схватка. Уже не одинокого гиганта и "региональной бензоколонки", а держав, одна из которых понимает, что ее экономическое могущество может лопнуть, а другая знает: есть нечто поважнее денег. Были бы идеалы, а экономика при имеющихся ресурсах выдержит и не такую турбулентность.
Ужас сейчас испытывают в Вашингтоне, не в Москве, потому что понимают: время, место и исторический опыт — на стороне России.
 
АвторыЦены на нефтьГерманияРоссияСШАНАТОG7Евросоюз
 
 
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