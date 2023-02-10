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В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу - РИА Новости, 10.02.2023
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В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу
В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу - РИА Новости, 10.02.2023
В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу
Вопрос нахождения хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и члена ЛДПР в партии не обсуждается, заявил РИА Новости член высшего совета либерал-демократов и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
сергей фургал
ярослав нилов
лдпр
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопрос нахождения хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и члена ЛДПР в партии не обсуждается, заявил РИА Новости член высшего совета либерал-демократов и депутат ГД Ярослав Нилов. Бывшего хабаровского губернатора Фургала в пятницу приговорили к 22 годам колонии. "Мы надеемся, что адвокатами будет продолжена линия защиты, они будут внимательно смотреть на процессуальные нарушения, которые были. Что касается членства в партии Сергея Ивановича Фургала. На данный момент этот вопрос никто не ставит, не обсуждает. И ранее не ставил и не обсуждал. В том числе, напоминаю, что решение суда не вступило в законную силу. И поэтому вопрос не обсуждается", - сообщил Нилов. На протяжении нахождения Фургала в СИЗО партией оказывалась помощь, которая была необходима, отметил он. "Неоднократно основатель ЛДПР (Владимир) Жириновский писал в разные инстанции письма и обсуждал в разных кабинетах эту ситуацию. Неоднократно подчеркивал, что у партии много вопросов, почему этим делом стали заниматься 18 лет спустя (после самих событий)", - рассказал политик. Также он сообщил, что Жириновский неоднократно говорил о помиловании Фургала и об использовании этой процедуры в случае обвинительного приговора. "Мы действуем в рамках закона, мы не оставляли надежд, что вердикт присяжных будет иной. Принимаем его к сведению, какие бы эмоции нас ни переполняли", - добавил Нилов.
https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html
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сергей фургал, ярослав нилов, лдпр, уголовное дело сергея фургала
Сергей Фургал, Ярослав Нилов, ЛДПР, Уголовное дело Сергея Фургала
13:19 10.02.2023
 
В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу

Депутат Нилов: вопрос членства Фургала в ЛДПР не обсуждается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопрос нахождения хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и члена ЛДПР в партии не обсуждается, заявил РИА Новости член высшего совета либерал-демократов и депутат ГД Ярослав Нилов.
Бывшего хабаровского губернатора Фургала в пятницу приговорили к 22 годам колонии.
"Мы надеемся, что адвокатами будет продолжена линия защиты, они будут внимательно смотреть на процессуальные нарушения, которые были. Что касается членства в партии Сергея Ивановича Фургала. На данный момент этот вопрос никто не ставит, не обсуждает. И ранее не ставил и не обсуждал. В том числе, напоминаю, что решение суда не вступило в законную силу. И поэтому вопрос не обсуждается", - сообщил Нилов.
На протяжении нахождения Фургала в СИЗО партией оказывалась помощь, которая была необходима, отметил он.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:30
Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии
"Неоднократно основатель ЛДПР (Владимир) Жириновский писал в разные инстанции письма и обсуждал в разных кабинетах эту ситуацию. Неоднократно подчеркивал, что у партии много вопросов, почему этим делом стали заниматься 18 лет спустя (после самих событий)", - рассказал политик.
Также он сообщил, что Жириновский неоднократно говорил о помиловании Фургала и об использовании этой процедуры в случае обвинительного приговора.
"Мы действуем в рамках закона, мы не оставляли надежд, что вердикт присяжных будет иной. Принимаем его к сведению, какие бы эмоции нас ни переполняли", - добавил Нилов.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
 
Сергей ФургалЯрослав НиловЛДПРУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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