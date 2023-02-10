https://ria.ru/20230210/furgal-1851122148.html

В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу

В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу - РИА Новости, 10.02.2023

В ЛДПР прокомментировали обвинительный приговор Фургалу

Вопрос нахождения хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и члена ЛДПР в партии не обсуждается, заявил РИА Новости член высшего совета либерал-демократов и... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:19

2023-02-10T13:19

2023-02-10T13:19

сергей фургал

ярослав нилов

лдпр

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вопрос нахождения хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и члена ЛДПР в партии не обсуждается, заявил РИА Новости член высшего совета либерал-демократов и депутат ГД Ярослав Нилов. Бывшего хабаровского губернатора Фургала в пятницу приговорили к 22 годам колонии. "Мы надеемся, что адвокатами будет продолжена линия защиты, они будут внимательно смотреть на процессуальные нарушения, которые были. Что касается членства в партии Сергея Ивановича Фургала. На данный момент этот вопрос никто не ставит, не обсуждает. И ранее не ставил и не обсуждал. В том числе, напоминаю, что решение суда не вступило в законную силу. И поэтому вопрос не обсуждается", - сообщил Нилов. На протяжении нахождения Фургала в СИЗО партией оказывалась помощь, которая была необходима, отметил он. "Неоднократно основатель ЛДПР (Владимир) Жириновский писал в разные инстанции письма и обсуждал в разных кабинетах эту ситуацию. Неоднократно подчеркивал, что у партии много вопросов, почему этим делом стали заниматься 18 лет спустя (после самих событий)", - рассказал политик. Также он сообщил, что Жириновский неоднократно говорил о помиловании Фургала и об использовании этой процедуры в случае обвинительного приговора. "Мы действуем в рамках закона, мы не оставляли надежд, что вердикт присяжных будет иной. Принимаем его к сведению, какие бы эмоции нас ни переполняли", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей фургал, ярослав нилов, лдпр, уголовное дело сергея фургала