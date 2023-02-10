https://ria.ru/20230210/furgal-1851099118.html

Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии

Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии - РИА Новости, 10.02.2023

Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии

Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-губернатора Хабаровского края Сергея... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:30

2023-02-10T12:30

2023-02-10T14:21

происшествия

хабаровский край

россия

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев — РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил корреспондент РИА Новости из суда."По совокупности <…> окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по этому эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Из-за этого прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен учитываться.Защита всех подсудимых (Фургала и его предполагаемых сообщников) настаивает на их полном оправдании. Они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

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Кирилл Волков

происшествия, хабаровский край, россия, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала