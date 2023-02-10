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Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии - РИА Новости, 10.02.2023
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Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии
Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии - РИА Новости, 10.02.2023
Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии
Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-губернатора Хабаровского края Сергея... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:30
2023-02-10T14:21
происшествия
хабаровский край
россия
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев — РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил корреспондент РИА Новости из суда."По совокупности &lt;…&gt; окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по этому эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Из-за этого прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен учитываться.Защита всех подсудимых (Фургала и его предполагаемых сообщников) настаивает на их полном оправдании. Они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
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происшествия, хабаровский край, россия, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Сергей Фургал, Уголовное дело Сергея Фургала
12:30 10.02.2023 (обновлено: 14:21 10.02.2023)
 
Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии

Суд приговорил хабаровского экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии за убийства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 фев — РИА Новости. Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил корреспондент РИА Новости из суда.
"По совокупности <…> окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил решение судья.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по этому эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, бывший губернатор не заслуживает снисхождения.
Из-за этого прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен учитываться.
Защита всех подсудимых (Фургала и его предполагаемых сообщников) настаивает на их полном оправдании. Они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.
Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 13:03
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Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
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