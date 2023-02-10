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Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении
Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 10.02.2023
Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении
В России не видят "добавленной стоимости" от присутствия в Армении посреднической миссии Евросоюза, заявил в пятницу посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:28
2023-02-10T19:28
в мире
россия
армения
ереван
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. В России не видят "добавленной стоимости" от присутствия в Армении посреднической миссии Евросоюза, заявил в пятницу посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Sputnik Армения. Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. "На наш взгляд, действительно, добавленная стоимость от такого рода присутствия (миссии ЕС в Армении – ред.) для нас не просматривается. Зато нам хорошо известно, какую сейчас линию ведут наши западные визави, включая Евросоюз, который по сути становится придатком НАТО", - сказал Копыркин. По его словам, хорошо известна установка Запада в отношении России в отношении нанесения ей стратегического поражения. "Понятно, что соответствующие действия предпринимаются не только в ситуации с Украиной, но и в более широком контексте. Я обратил внимание на недавнее заявление замгоссекретаря США Карен Донфрид в интервью, где прямо говорится о так называемой активизации России и Ирана в регионе, что, мол, требует ускорения процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном. Вы видите, как выстраивается логика, то есть беспокоят не интересы армянского и азербайджанского народов, а активизация России и Ирана в регионе. Такой подход, естественно, беспокоит и нас", - заявил Копыркин. Он добавил, что Россия вступает за любые усилия, шаги, помогающие достичь нормализации между Ереваном и Баку. "Но мы видим, что сюда примешивают совершенно другие задачи, цели, не способствующие установлению прочного мира", - отметил посол. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что несмотря на домыслы, спекуляции, несмотря на существующие проблемы, Россия остается союзником Армении, воспринимает Армению как своего союзника. И этим определяются те действия, которые РФ предпринимает, как в сфере двусторонних отношений, так и в решении региональных проблем, - подчеркнул глава дипмиссии. Он добавил, что Россия очень важна для Армении, ее граждан, и Армения очень важна для России. "И это очень ценная часть нашей национальной жизни. Мы друг другу нужны. И эта истина как никогда актуальна в той сложнейшей обстановке и турбулентности, в которой мы находимся", - сказал Копыркин. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html
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в мире, россия, армения, ереван, сергей копыркин, евросоюз, sputnik армения, нато
В мире, Россия, Армения, Ереван, Сергей Копыркин, Евросоюз, Sputnik Армения, НАТО
19:28 10.02.2023
 
Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении

Посол в Ереване Копыркин: Россия сомневается в эффективности миссии Евросоюза в Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. В России не видят "добавленной стоимости" от присутствия в Армении посреднической миссии Евросоюза, заявил в пятницу посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Sputnik Армения.
Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.
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"На наш взгляд, действительно, добавленная стоимость от такого рода присутствия (миссии ЕС в Армении – ред.) для нас не просматривается. Зато нам хорошо известно, какую сейчас линию ведут наши западные визави, включая Евросоюз, который по сути становится придатком НАТО", - сказал Копыркин.
По его словам, хорошо известна установка Запада в отношении России в отношении нанесения ей стратегического поражения. "Понятно, что соответствующие действия предпринимаются не только в ситуации с Украиной, но и в более широком контексте. Я обратил внимание на недавнее заявление замгоссекретаря США Карен Донфрид в интервью, где прямо говорится о так называемой активизации России и Ирана в регионе, что, мол, требует ускорения процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном. Вы видите, как выстраивается логика, то есть беспокоят не интересы армянского и азербайджанского народов, а активизация России и Ирана в регионе. Такой подход, естественно, беспокоит и нас", - заявил Копыркин.
Он добавил, что Россия вступает за любые усилия, шаги, помогающие достичь нормализации между Ереваном и Баку. "Но мы видим, что сюда примешивают совершенно другие задачи, цели, не способствующие установлению прочного мира", - отметил посол.
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"Я хочу еще раз подчеркнуть, что несмотря на домыслы, спекуляции, несмотря на существующие проблемы, Россия остается союзником Армении, воспринимает Армению как своего союзника. И этим определяются те действия, которые РФ предпринимает, как в сфере двусторонних отношений, так и в решении региональных проблем, - подчеркнул глава дипмиссии.
Он добавил, что Россия очень важна для Армении, ее граждан, и Армения очень важна для России. "И это очень ценная часть нашей национальной жизни. Мы друг другу нужны. И эта истина как никогда актуальна в той сложнейшей обстановке и турбулентности, в которой мы находимся", - сказал Копыркин.
МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
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