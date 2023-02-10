https://ria.ru/20230210/es-1851299983.html

Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении

Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении - РИА Новости, 10.02.2023

Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении

В России не видят "добавленной стоимости" от присутствия в Армении посреднической миссии Евросоюза, заявил в пятницу посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:28

2023-02-10T19:28

2023-02-10T19:28

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ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. В России не видят "добавленной стоимости" от присутствия в Армении посреднической миссии Евросоюза, заявил в пятницу посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Sputnik Армения. Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. "На наш взгляд, действительно, добавленная стоимость от такого рода присутствия (миссии ЕС в Армении – ред.) для нас не просматривается. Зато нам хорошо известно, какую сейчас линию ведут наши западные визави, включая Евросоюз, который по сути становится придатком НАТО", - сказал Копыркин. По его словам, хорошо известна установка Запада в отношении России в отношении нанесения ей стратегического поражения. "Понятно, что соответствующие действия предпринимаются не только в ситуации с Украиной, но и в более широком контексте. Я обратил внимание на недавнее заявление замгоссекретаря США Карен Донфрид в интервью, где прямо говорится о так называемой активизации России и Ирана в регионе, что, мол, требует ускорения процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном. Вы видите, как выстраивается логика, то есть беспокоят не интересы армянского и азербайджанского народов, а активизация России и Ирана в регионе. Такой подход, естественно, беспокоит и нас", - заявил Копыркин. Он добавил, что Россия вступает за любые усилия, шаги, помогающие достичь нормализации между Ереваном и Баку. "Но мы видим, что сюда примешивают совершенно другие задачи, цели, не способствующие установлению прочного мира", - отметил посол. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что несмотря на домыслы, спекуляции, несмотря на существующие проблемы, Россия остается союзником Армении, воспринимает Армению как своего союзника. И этим определяются те действия, которые РФ предпринимает, как в сфере двусторонних отношений, так и в решении региональных проблем, - подчеркнул глава дипмиссии. Он добавил, что Россия очень важна для Армении, ее граждан, и Армения очень важна для России. "И это очень ценная часть нашей национальной жизни. Мы друг другу нужны. И эта истина как никогда актуальна в той сложнейшей обстановке и турбулентности, в которой мы находимся", - сказал Копыркин. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".

https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

https://ria.ru/20230123/usiliya-1846915589.html

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в мире, россия, армения, ереван, сергей копыркин, евросоюз, sputnik армения, нато