https://ria.ru/20230210/elektroseti-1851130519.html

Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве

Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве - РИА Новости, 10.02.2023

Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве

Электросети повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:41

2023-02-10T13:41

2023-02-10T13:41

специальная военная операция на украине

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украина

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виталий кличко

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Электросети повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. "По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около трех с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях. По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

киев

украина

хмельницкий (город)

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в мире, киев, украина, хмельницкий (город), виталий кличко