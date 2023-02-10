https://ria.ru/20230210/elektroseti-1851130519.html
Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве
Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве - РИА Новости, 10.02.2023
Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве
Электросети повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:41
2023-02-10T13:41
2023-02-10T13:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Электросети повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. "По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около трех с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях. По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударами в пятницу оказались объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура в шести областях, во многих регионах введены аварийные отключения света.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, киев, украина, хмельницкий (город), виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Хмельницкий (город), Виталий Кличко
Кличко сообщил о повреждении электросетей в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении электросетей в городе