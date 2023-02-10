https://ria.ru/20230210/ekologiya-1851166041.html
Глава Адыгеи: 3-е место в рейтинге АСИ по экологии говорит о верности курса
Глава Адыгеи: 3-е место в рейтинге АСИ по экологии говорит о верности курса - РИА Новости, 10.02.2023
Глава Адыгеи: 3-е место в рейтинге АСИ по экологии говорит о верности курса
Третье место, которое Адыгея заняла в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) в области экологии и чистоты свидетельствует о верности избранной... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:51
2023-02-10T14:51
2023-02-10T14:51
республика адыгея
мурат кумпилов
агентство стратегических инициатив (аси)
республика адыгея
экология
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851167134_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_7daf8d5540e7a0631c7d98da90758119.jpg
МАЙКОП, 10 фев – РИА Новости. Третье место, которое Адыгея заняла в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) в области экологии и чистоты свидетельствует о верности избранной властями региона стратегии развития, заявил глава республики Мурат Кумпилов.Кумпилов отметил, что работа по сохранению экологического благополучия в Адыгее нашла реальное отражение в исследовании АСИ. "Для нас это важный показатель, свидетельствующий о том, что мы работаем в правильном направлении, учитываем мнение общественности, специалистов, рекомендации АСИ", – приводит пресс-служба республиканского правительства слова Кумпилова.В Адыгее реализуется ряд природоохранных проектов, среди которых – "Сохраним корни", восстановление древних черкесских садов, работа школьных лесничеств, высадка новых деревьев, сохранение лесов. Кумплов отметил, что при реализации новых проектов, особенно в горной части республики, делается акцент на максимальное сохранение природных богатств."Разнообразие нашей флоры и фауны, чистая вода, воздух – все это мы должны сохранить для будущих поколений. Это же касается и городских агломераций. В прошлом году завершили крупный проект по строительству дороги в обход Майкопа, что существенно повлияет на экологию республиканской столицы", – добавил глава Адыгеи.При составлении рейтинга усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан АСИ учитывало показатели по 141 параметру. Структура рейтинга нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для региональных властей. Авторы исследования принимали во внимание медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и создания своего бизнеса.
https://ria.ru/20230126/tekhnologii-1847608661.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851167134_44:0:933:667_1920x0_80_0_0_6456297eaee10d71e66adff53468021d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, агентство стратегических инициатив (аси), республика адыгея, экология, экология в россии
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Адыгея, Экология, Экология в России
МАЙКОП, 10 фев – РИА Новости. Третье место, которое Адыгея заняла в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) в области экологии и чистоты свидетельствует о верности избранной властями региона стратегии развития, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
Кумпилов отметил, что работа по сохранению экологического благополучия в Адыгее нашла реальное отражение в исследовании АСИ. "Для нас это важный показатель, свидетельствующий о том, что мы работаем в правильном направлении, учитываем мнение общественности, специалистов, рекомендации АСИ", – приводит пресс-служба республиканского правительства слова Кумпилова.
В Адыгее реализуется ряд природоохранных проектов, среди которых – "Сохраним корни", восстановление древних черкесских садов, работа школьных лесничеств, высадка новых деревьев, сохранение лесов. Кумплов отметил, что при реализации новых проектов, особенно в горной части республики, делается акцент на максимальное сохранение природных богатств.
"Разнообразие нашей флоры и фауны, чистая вода, воздух – все это мы должны сохранить для будущих поколений. Это же касается и городских агломераций. В прошлом году завершили крупный проект по строительству дороги в обход Майкопа
, что существенно повлияет на экологию республиканской столицы", – добавил глава Адыгеи.
При составлении рейтинга усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан АСИ учитывало показатели по 141 параметру. Структура рейтинга нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для региональных властей. Авторы исследования принимали во внимание медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктуру, потребление и досуг, чистоту и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальную защиту, госуслуги и сервисы, возможности для работы и создания своего бизнеса.