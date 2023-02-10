https://ria.ru/20230210/edinstvo-1851234058.html

Премьер Италии сравнила единство ЕС по украинскому конфликту с "Титаником"

Премьер Италии сравнила единство ЕС по украинскому конфликту с "Титаником" - РИА Новости, 10.02.2023

Премьер Италии сравнила единство ЕС по украинскому конфликту с "Титаником"

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что посоветовала бы не устраивать встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским в Париже из-за... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:07

2023-02-10T17:07

2023-02-10T17:07

в мире

италия

эммануэль макрон

владимир зеленский

джорджа мелони

евросоюз

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украина

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РИМ, 10 фев – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что посоветовала бы не устраивать встречу президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским в Париже из-за необходимости дать сигнал единства ЕС по украинскому конфликту, проведя параллели с "Титаником". "Если бы меня пригласили, я бы посоветовала Макрону не проводить эту встречу, потому что мы заинтересованы в том, чтобы передать идею единства с Украиной", - заявила она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. В среду вечером Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже. В четверг утром Макрон и Зеленский вместе вылетели на саммит ЕС. По прибытии на встречу европейских лидеров Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным. Говоря о публикациях в итальянских СМИ, заявивших об изоляции Рима и охлаждении в отношениях с Францией, премьер Италии напомнила, что в Париже не было 25 из 27 лидеров стран ЕС. По ее словам, ее неучастие во встрече в Париже не нанесло ущерба ее отношениям с Макроном. "Вопрос не в "охлаждении" и "проблемах", а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна", - сказала Мелони. "Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу; (тот, кто считает), что есть первый и третий класс, ошибается. Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет", - заявила премьер Италии.

https://ria.ru/20230209/pomosch-1850810824.html

https://ria.ru/20230205/voennye-1849841118.html

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в мире, италия, эммануэль макрон, владимир зеленский, джорджа мелони, евросоюз, франция, украина