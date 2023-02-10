https://ria.ru/20230210/dobycha-1851019376.html

Новак не исключил снижения добычи нефти в России из-за потолка цен

Новак не исключил снижения добычи нефти в России из-за потолка цен - РИА Новости, 10.02.2023

Новак не исключил снижения добычи нефти в России из-за потолка цен

Риск сокращения добычи нефти в России из-за введенного странами ЕС и G7 потолка цен на российское сырье по-прежнему присутствует, правительство в ближайшее... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:08

2023-02-10T09:08

2023-02-10T09:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

александр новак

экономика

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Риск сокращения добычи нефти в России из-за введенного странами ЕС и G7 потолка цен на российское сырье по-прежнему присутствует, правительство в ближайшее время его оценит, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак в конце прошлого года говорил, что Россия вследствие лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на 5-7%, или 500-700 тысяч баррелей в сутки. Отвечая на вопрос, есть ли сейчас предпосылки к сокращению добычи, вице-премьер сказал: "Да, есть такие риски. Мы будем в ближайшее время их оценивать". Ранее в феврале Новак говорил, что добыча в России в январе оставалась на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в начале февраля идет на таком же уровне. По его словам, добыча и экспорт нефти стабильны, несмотря на вступившие в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и потолок цен на нее. По итогам 2022 года добыча нефти в РФ выросла на 2% и составил 535 миллионов тонн, сообщал вице-премьер. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработал 1 февраля.

https://ria.ru/20230208/neft-1850517941.html

https://ria.ru/20230207/brent-1850413625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр новак, экономика, россия, санкции в отношении россии