https://ria.ru/20230210/devochka-1851210280.html

СК возбудил дело после смерти девочки в больнице в Озерске

СК возбудил дело после смерти девочки в больнице в Озерске - РИА Новости, 10.02.2023

СК возбудил дело после смерти девочки в больнице в Озерске

Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти в лечебном учреждении города Озерска Челябинской области 8-летней девочки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:12

2023-02-10T16:12

2023-02-10T16:12

происшествия

озерск

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти в лечебном учреждении города Озерска Челябинской области 8-летней девочки, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что девочка, 2014 года рождения, заболела 29 января – у нее поднялась температура выше 39 градусов, была рвота и тошнота. Родители вызвали врача 30 января, также врач осматривал девочку 2 февраля. Ребенка госпитализировали 3 февраля с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит", ОРВИ, 4 февраля ночью она скончалась. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сказал собеседник агентства. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости добавили, что организовали проверку информации о смерти ребенка в Озерске. Будет проверено исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан, соблюдение установленных требований при оказании медицинской помощи. Также территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведет проверку по факту смерти 8-летней девочки в больнице Озерска, указывается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230206/delo-1849940916.html

https://ria.ru/20230203/led-1849582983.html

озерск

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, озерск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)