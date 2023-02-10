https://ria.ru/20230210/deti-1851109719.html

Российский посол вступился за австрийца, который помог детям из ЛНР

Российский посол вступился за австрийца, который помог детям из ЛНР - РИА Новости, 10.02.2023

Российский посол вступился за австрийца, который помог детям из ЛНР

В передаче двух подростков из ЛНР, которые находились в Тироле, их семьям были соблюдены все нормы гуманитарного права, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:49

2023-02-10T12:49

2023-02-10T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

австрия

тироль

луганская народная республика

дмитрий любинский

татьяна москалькова

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. В передаче двух подростков из ЛНР, которые находились в Тироле, их семьям были соблюдены все нормы гуманитарного права, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Воссоединение ребят с родителями – настоящий пример истинного гуманизма и искренней заботы о благополучии детей. В этой истории сработало все – и лишенное бюрократизма взаимодействие властей, и благополучное возвращение детей по их настоятельным просьбам на Родину, и трогательная встреча с родителями в аэропорту", - заявил посол, добавив, что уверен, что в данном случае "все нормы гуманитарного правда здесь были, безусловно, соблюдены". В январе стало известно о начале внутренней проверки в Тироле по запросу посольства Украины в связи с возвращением двух подростков из ЛНР в Москву. Госслужащий федеральной земли Тироль, который участвовал в этой акции, был временно отстранен от работы. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. По словам Москальковой, их матери ранее обратились к ней с заявлением, что их детей - 17-летнюю Анастасию и 16-летнего Анатолия - без их разрешения вывезли в западные государства. По данным аппарата уполномоченного РФ, Анастасия и Анатолий учились и жили в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта в поселке Кременная. В начале марта 2022 года они были эвакуированы украинской стороной во Львовскую область, а позже вывезены в австрийский город Фомп без уведомления и согласия родителей. По словам Москальковой, подросткам предложили остаться в Австрии, но они отказались. Юридическое оформление воссоединения Анастасии и Анатолия с их семьями было очень сложным, в том числе из-за отсутствия прямого сообщения между Австрией и Россией в связи с западными санкциями, добавила она. Посол России в Вене Дмитрий Любинский ранее заявил, что "урегулирование потребовало многоуровневых согласований целого комплекса логистических и юридических вопросов", а также поблагодарил "всех задействованных неравнодушных участников этого процесса". Ранее несовершеннолетние из ЛНР были размещены в Тироле в одном из детских учреждений. Отстраненный от работы мужчина является сотрудником Европейского института омбудсмена, а также тирольским госслужащим. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери подростков находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Власти Тироля не были проинформированы о передаче подростков в Россию, они находятся в тесном контакте с официальными органами МИД, посольства Украины и прокуратуры и обещают полную поддержку следствию, заявили в пресс-службе земельного правительства. Сотрудник ведомства в австрийской федеральной земле Тироль, который разрешил выезд двум луганским подросткам в Москву к их семьям, предпринял действия, которые не отвечают "высоким требованиям" скоординированной официальной деятельности, возможные правовые последствия для него зависят от результатов служебного расследования и от выводов дисциплинарной комиссии, пояснили РИА Новости в пресс-службе земельного правительства.

https://ria.ru/20230207/dobrovoltsy-1850219244.html

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836848837.html

https://ria.ru/20230116/obvineniya-1845322350.html

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Кирилл Волков

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